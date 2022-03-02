البابا تواضروس: الجهود المصرية لإعادة الطلبة من أوكرانيا تستحق التقدير

جدة - نرمين السيد - أعرب قداسة البابا تواضروس الثانى عن أسفه بسبب الحرب التى بدأت بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا على أن العالم لا يحتمل اندلاع حرب، بعدما عانى العالم كله من ويلات جائحة كورونا.





وأشاد قداسته بجهود الدولة المصرية التى نجحت فى إعادة الطلاب المصريين الدارسين فى أوكرانيا.

جاء ذلك فى اجتماع الأربعاء الأسبوعى الذى عقد مساء اليوم فى كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وبحسب بيان الكنيسة، (قال قداسة البابا: "نحن فى الكنيسة القبطية نأسف كثيرا لهذه الحرب التى بدأت من حوالى أسبوع وشئ مؤسف جدا ما نراه وما نسمعه، ربنا يستر على العالم كله، نأسف لهذه الحرب التى بدأت بين بلدين شقيقين، وكنيستهم كنيسة واحدة وشعبهم شعب واحد، ولهم لغة واحدة، وهما أصدقاء جدا لمصر.

وتابع: "نتألم لسقوط ضحايا ومصابين، وللخراب والدمار الحادث هناك، والحروب فى هذه الأيام تستخدم أسلحة متقدمة بخلاف الحروب قديما، وهو أمر مفزع يهدد العالم الفناء. وبدأنا نجد أعداد كبيرة من النازحين واللاجئين، وبعد أن كانت الناس تعيش فى سلام تحول الوضع لصورة مؤلمة جدا. وللأسف الحكمة غائبة عن قادة كثيرين، والاستفزاز يجلب عنف، وغياب الحكمة هو الذى أوصل الأمور إلى الوضع الحالى. لست فى موضع يسمح لى بأن أحدد الطرف المخطئ،".

وواصل: "لكننا نصلى من أجل هذا الأمر ومن أجل العالم كله، ولا سيما أن الوضع فى العالم لا يحتمل حرب جديدة، يكفى ما فعله فيروس كورونا فى العالم، الذى راح ضحيته خمسة ملايين شخص وأصيب به خمسمئة ملايين، وهى فى حد ذاتها حرب من الفيروس، وللأسف الإنسان دوما يتناسى ويعود ليدخل فى حرب، ولا شك أن هناك من يتألمون ومن فقدوا بيوتهم".

وأضاف: "نصلى لأجل هذه الشعوب المتألمة، وأرجوكم صلوا من أجل هذه البلاد ومن أجل السلام فيها، لكى يعم السلام فى العالم كله. صلوا من أجل أن يصل الطرفان إلى التفاوض وإلى صنع السلام الذى هو الصناعة الصعبة".

وعن الجهود المصرية لإعادة الطلبة المصريين من أوكرانيا قال قداسته: "وفى هذا المجال نشكر مصر ونشكر فخامة الرئيس على الطائرات التى أعادت أبناءنا الدارسين فى أوكرانيا أعداد كبيرة جدا، حوالى 8000 دارس").