/682837/أحمد-موسى-موقف-الصين-ظهر-حقيقته-اليوم-فى-اجتماع-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة

قال الاعلامى احمد موسى ان أسعار الغاز قد ازدادت اليوم الأربعاء فى أوروبا بنسبة ٦٠٪؜، مضيفا ان أسعار البترول وصلت إلى ١١١ دولار للبرميل وهى زيادة لم تحدث منذ عام ٢٠١٤.

دوت الخليج

انتاج روسيا للغاز والبترول:

واوضح احمد موسى،عبر برنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، انه لن توجد دولة فى العالم تقدر ان تستغنى عن البترول الروسى، موضحا ان روسيا تقوم بإنتاج ١٠ ونص مليون برميل بترول يوميا

وأكد على ان جميع السلع فى العالم مرتبطة بأسعار الغاز والبترول، مؤكدا ان الشعوب هى من تدفع ثمن الأزمة التى تحدث بين روسيا واوكرانيا. كما أضاف ان امريكا ليس لديها ما يكفى لتلبية احتياجاتها من الغاز والبترول.

اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة:

وأشار احمد موسى إلى القرار التى اتخذته الجمعية العامة للامم المتحدة اليوم الأربعاء بنسبة ١٤١ صوت وهو الخاص بشأن مطالبة روسيا بالانسحاب وقاموا بإدانة الهجوم الروسى على اوكرانيا، بينما يوجد ٥ دول قد اعترضوا على هذا القرار و٣٥ اخرين قاموا بالامتناع عن التصويت.

وأكد على ان ما حدث اليوم فى اجتماع الجمعية العامة هى سابقة فريدة من نوعها، مشيرا إلى حديث المندوب الروسى فى هذا الاجتماع عندما قال نحن نعلم انه يوجد ضغوط هائلة على دول الأعضاء ولكن التصويت لن يغير من الأمر على الأرض.

وتابع ان موقف دولة الصين ظهر اليوم حقيقته فى اجتماع الجمعية العامة، موضحا ان كلام المندوب الصيني العضو الدائم فى الجمعية العالمة الأمم المتحدة كان فى صالح روسيا يؤيد روسيا فى ازمتها مع اوكرانيا.