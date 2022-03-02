/682836/إمام-منصور-طرح-الرئيس-السيسي-لقضية-السكان-يعكس-حرصه-على-التنمية-وتوفير-حياة-كريمة-للمواطنين
أكد النائب إمام منصور، عضو مجلس النواب، على أن الطرح المتكرر من قبل القيادة السياسية بشأن الزيادة السكانية يعكس حرص الرئيس السيسي على تحقيق أعلى معدلات التنمية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
دوت الخليج
وأشاد النائب إمام منصور، عضو لجنة النقل، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على هامش افتتاح المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والتى كانت عبارة عن مصارحة ومكاشفة للمصريين، للوقوف على حجم الانجازات وحجم التحديات.
إمام منصور: طرح الرئيس السيسي لقضية السكان يعكس حرصه على التنمية وتوفير حياة كريمة للمواطنين
كما أشار منصور إلى أن المشروع القومي لتنمية الأسرة، خطوة أخرى تسعى القيادة السياسية من خلالها إلى تحقيق التنمية ومحاربة الجهل والتخلف والفقر".
هذا وألمح منصور إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يسعى في كل مناسبة إلى دعوة المصريين لتصحيح أوضاعهم وتقديم نصائح من شأنها إصلاح الأحوال الاجتماعية.
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