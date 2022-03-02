/682835/قائد-منتخب-روسيا-لماذا-يتم-تدخل-السياسة-في-الرياضة-بالوقت-الحالي

علق أرتيم دريوبا قائد منتخب روسيا الأول لكرة القدم، على الهجوم اللاذع الذي تعرض له من قبل لاعبي أوكرانيا عقب غزو بلادهم لبلادهم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتزداد التهنات كل ساعة على رفقا روسيا، بعد دخول عدوان بلادهم الأراضي الأوكرانية، في فجر الخميس الماضي، والتي اسفرت على العديد من الجرحى والوفيات.

ونشر لاعب زينيت سان بطرسبرج منشورا مطولا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" اليوم الأربعاء جاء فيه التالي:

رسالة قائد منتخب روسيا

حتى وقت قريب لم أكن أرغب في التحدث عن الأحداث في أوكرانيا.

لم أرغب في ذلك ليس لأنني خائف ولكن لأنني لست خبيرا في السياسية، لم أدخلها ولم أنوي ذلك على عكس عدد كبير من علماء السياسة وعلماء الفيروسات الذين ظهروا مؤخرا على الإنترنت.

لكن مثل أي شخص آخر أنا لدي رأيي الخاص، بما أنني لم استقطابي لهذا الموضوع من كل الجهات فسأعبر عن رأيي.

موقفه من الحرب

أنا ضد أي حرب، الحرب شيء مخيف لكنني أيضا ضد العدوان البشري والكراهية التي تكتسب نوعا من المقياس المدمر كل يوم.

لست خائفا من أنني روسي، أنا فخور لكوني روسي، ولا أفهم لماذا يجب أن يعاني الرياضيون الآن؟ أنا ضد المعايير المزدوجة.

لماذا يمكن للمرء أن يفعل كل شيء ويطلقون كل حملات الشعور بالذنب والحزن علينا؟

مبدأ خروج السياسة عن الرياضة

لماذا كان يصرخ الجميع على بقاء الرياضة خارج السياسة لكن في أول فرصة عندما يتعلق الأمر بروسيا يُنسى هذا المبدأ تماما؟

أكرر، الحرب مخيفة، وفي المواقف العصيبة يظهر الناس جوهرهم الحقيقي والسلبي في بعض الأحيان، كم من مشاعر الغضب تم سكبها على جميع الشعب الروسي بغض النظر عن مناصبهم ومهنهم؟

هؤلاء الآلاف من الناس لماذا يكتبون الإهانات والتهديدات، اصطفوا في الطابور.

إنه لمن الغريب أن نسمع كل هذا من أناس أعطتهم روسيا الكثير جدا في حياتهم، كل هذا يخلق المزيد من السلبية.

الحرب ستنتهي لكن العلاقات الإنسانية ستبقى ويستحيل التراجع عما يحدث، ضع ذلك في مخيلتك.