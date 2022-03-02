غياب منتخب مصر في التتويج باليوم الثالث ببطولة كأس العالم للرماية

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شهدت منافسات اليوم الثالث ضمن مسابقات بطولة كأس العالم لرماية البندقية والمسدس التي تستضيفها مصر بميدان الرماية الجديد في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

منافسات مسدس فرق سيدات جاء في المركز الأول والميدالية الذهبية الهند وجاء في المركز الثاني والميدالية الفضية المانيا وحصل علي المركز الثالث والميدالية البرونزية الصين.

منفسات المسدس رجال

وفي منافسات مسدس فرق رجال حصلت ألمانيا علي المركز الأول والميدالية الذهبية وجاءت تركيا في المركز الثانى والميدالية الفضية وجاء في المركز الثالث والميدالية البرونزية ايطاليا.

وفي منافسات بندقية فرق سيدات جاء في المركز الأول والميدالية الذهبية المجر وفي المركز الثاني والميدالية الفضية النرويج وجاء في المركز الثالث والميدالية البرونزية سنغافورة.

وفي منافسات بندقية فرق رجال جاء في المركز الأول والميدالية الذهبية كرواتيا وجاء في المركز الثاني والميدالية الفضية ايطاليا وجاء في المركز الثالث والميدالية البرونزية التشيك.

منافسات فرق مختلط

وفي مسابقة فرق مختلط بندقية 10متر جاء في المركز الأول والميدالية الذهبية النرويج وفي المركز الثاني حصلت ايطاليا على المركز الثانى والميدالية الفضية وحصلت صربيا علي المركز الثالث والميدالية البرونزية وجاء في المركز الثالث مكرر والميدالية البرونزية كرواتيا.

تقام البطولة خلال الفترة من ٢٧ فبراير وحتى ٨ مارس المقبل، تحت إشراف الاتحاد المصرى للرماية برئاسة حازم حسنى ورعاية أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتشهد البطولة مشاركة واسعة من مختلف دول العالم حيث يشارك بها ٦٥ دولة.

اليوم الثاني بكأس العالم للرماية

شهدت منافسات اليوم الثاني ضمن مسابقات بطولة كأس العالم لرماية البندقية والمسدس التي تستضيفها مصر بميدان الرماية الجديد في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية، فى مسابقة التارجت سبرنت المختلط ناشئين وناشئات فوز المنتخب المصري علي كمال وميرا أحمد بالمركز الثاني والميدالية الفضية، وحصل علي المركز الأول والمركز الثالث بريطانيا، وفي مسابقة التارجت سبرنت فرق مختلط كبار حصل علي المركز الأول والميدالية الذهبية المانيا وجاء في المركز الثاني والثالث سلطنة عمان.