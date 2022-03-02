/682830/أمين-سر-المحلية-بمجلس-النواباشتراطات-البناء-قرارت-حكومية-لا-تتطلب-وقتا-طويلا

اشاد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ، بشأن اشتراطات البناء، مؤكدا أن تحرك البرلمان سيأتي بالتوازي مع تصريحات الرئيس.

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وأكد درويش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" على شاشة صدى البلد ، على ضرورة الوعى لدى المواطنين بجانب ما اشار اليه الرئيس اليوم ، بالنسبة للتكدس والاختناق الموجود بالمدن سيكون محل دراسة داخل مجلس النواب ، ونحتاج إلى تنفيذ اشتراطات البناء بوتيرة سريعة، خاصة وانها ليست تشريعات قانونية وتحتاج الى وقت طويلة، بل هى قرارات حكومية. الرئيس السيسي: نحتاج لتغيير ثقافة المواطنين في التعامل مع البناء

أمين سر المحلية بمجلس النواب:اشتراطات البناء قرارت حكومية لا تتطلب وقتا طويلا

الجدير بالذكر، ان الرئيس عبد الفتاح االسيسي ، تحدث اليوم عن ثقافة المصريين في التعامل مع البناء مؤكدا على ضرورة تغييرها لان المواطن بدون قصد لما بيلاقي أرض يقوم بالبناء عليها . جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية جديدة مضيفا:” اللى معاه قرشين بيروح يبنى أي حاجة.. انا بشوف حجم العمارات وحجم الاشغال اللى فيها ولو معاك قرشين تبني العمارة بتاعتك 5-6 أدوار وأنت مش هتسكن فيها؟

وتابع الرئيس السيسي :” لو انت معاك فلوس وحطيتها في البنك ده هيوفر لك عائد مناسب.. اللي هتبني عليه مش هيجبلك عائد.. وفي الريف يقوم المواطن بالبناء عدد من الادوار على الرغم انه لن يحتاجه إلا بعد ما يقرب من 15 عام لأجل أبناءه.. وهذه النقطة يجب ان نتجاوزها مواطنين وشعب”. أكد الرئيس السيسي، أن الدولة المصرية وضعت مبدأ عام للتعامل مع الإزالات التي تتم لإنشاء عدد من المحاور، بتعويض المواطنين عن الإزالات التي تتم للمنفعة العامة، مضيفا "اللى بنعمله ده من بناء طرق وكباري الهدف أن المواطن يتحرك كويس.. مش معقول الفارق بين البيت والبيت 5 أو 10 أو حتى 20 متر.. الموضوع ده محتاج دراسة مع محافظة الجيزة.. نشوف المحاور الموجودة بالفعل جوه الأحياء وهل يمكن التوسعة ولا”