/682829/سفير-مصر-ببولندا-استقبلنا-نحو-500-مواطن-مصرى-والدولة-تتحمل-تكاليف-المعيشة-بعد-العبور

قال السفير حاتم تاج الدين سفير مصر ببولندا ، انه تم الاعلان عن ارقام الطواريء ووضعها على صفحة الفيس بوك الخاصة بالسفارة ،من اجل التواصل مع الطلاب واعلامهم بكافة الطرق والاجراءات الخاصة للوصول الى منافذ بولندا ، ومن ثم التعامل معهم بعد العبور.

دوت الخليج

كما اكد سفير مصر ببولندا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، على اهمية التواصل مع المسئولين فى السفارة ، لمعرفة خط السير لكل طالب والاطمئنان عليهم ومعرفة كم الاعداد التى وصلت للحدود ، وبالتالى العمل على حل اى مشكلة تواجه ابناء الجالية المصرية ، خاصة وان هناك تكدس كبير على المنافذ الحدودية , ومن خلال تواصلنا بالمواطن يتم توجيه للمنفذ المناسب .

سفير مصر ببولندا: استقبلنا نحو 500 مواطن مصرى.. والدولة تتحمل تكاليف المعيشة بعد العبور

واشار تاج الدين ، ان التعامل مع الحدود الاوكرانية البولندية عن طريق 8 منافذ ، وهناك تنيسق تام مع السلطات البولندية ، لتذليل كافة العقبات امام الطلاب العابرين ، ومع تطور الاحداث بدا يكون هناك تنازل من الجانب البولندى ، فالبعض منهم فقدوا جواز السفر وتم منحهم تاشيرات استثنائية لمدة 15 يوما ختى يغادروا خلال هذه الايام ، و استثناءات من الاجراءات الصحية، بالاضافة الى التعامل مع الحالات الانسانية .

كما اوضح ،ان أن إجمالى ما وصل من بولندا حتى الآن 500 اليوم،و تم استقبال 2 أتوبيس، وبهم 81 طالبا، وجميعهم بصحة جدية و بحالة جيدة، وفى الايام الماضية استقبل 3 اتوبيسات ، وعددا من المواطنين جاءوا بشكل فردي، مضيفا ان هناك استعدادات تامة لاستقبال النازحين المصريين من اوكرانيا ، من اقامة ومواد غذائية وتنقلات ، والدولة تتحمل كافة التكاليف.