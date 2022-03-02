/682823/الصافي-عبد-العال-تخصيص-طائرة-لإعادة-المصريين-بأوكرانيا-رسالة-بأن-مصر-لا-تترك-أبنائها

قال النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، إن كافة أجهزة الدولة المصرية، وبالأخص وزارتي الخارجية والهجرة وغيرهم، لم تتأخر في التحرك الفوري منذ اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية لإنقاذ المصريين العالقين هناك، والعمل على إعادة المصريين الراغبين في العودة للوطن.

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ونوه عبد العال في تصريحات له اليوم، بتوجيهات الرئيس السيسي بتخصيص طائرة مصرية بالتوجه الى رومانيا، لإعادة المصريين الموجودين في أوكرانيا، علاوة على توجيهاته باستمرار التواصل، والمتابعة لآلاف الطلاب والمصريين الموجودين في أوكرانيا على مدار الساعة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس تؤكد أنه حاضر في الأزمة وعلى علم بكل تفاصيلها، وأنه يتم الترتيب حاليا لإعادة الراغين بالعودة لمصر، مثمنًا دورالرئيس وحرصه على حياة كل مصري في الداخل والخارج.

الصافي عبد العال: تخصيص طائرة لإعادة المصريين بأوكرانيا رسالة بأن مصر لا تترك أبنائها

واختتم النائب الصافي عبد العال، بأن مصر تحركت لإعادة أبنائها من أوكرانيا رغم اندلاع الحرب وتعقد الوضع هناك، ووجود مشاكل في السفر والطيران، وهو ما يكشف قوة الدولة المصرية في التعامل مع أي أزمات، مشددا على أنه في الوقت الذي بدأت فيه بعض الرحلات الجوية تعود لمصر محملة بالمواطنين الذين كانوا موجودين بأوكرانيا فإن بعض الجاليات لا تزال تتلمس طريقها ولا تعرف طرقا للعودة.

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، أقلعت الطائرة الناقلة للطلاب المصريين من مطار بوخارست وهي طائرة شركة إيركايرو التابعة لوزارة الطيران المدنى رحلة رقم SM 3832 من طراز إيرباص A320، وعلى متنها 181 راكباً (175 من الطلاب المصريين و6 من فريق الهلال الأحمر والحجر الصحى) متجهة إلى مطار القاهرة لعودة الطلبة المصريين المتواجدين فى رومانيا إلى أرض الوطن.

وقد تم إنهاء كافة إجراءات تشغيل الرحلة بالتنسيق مع وزارتى الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وكافة الجهات المعنية، ومن المقرر أن تصل الرحلة في العاشرة والنصف مساء اليوم إلى مبني الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولى.