رامي صبري ضيف برنامج «معكم منى الشاذلي» في هذا الموعد

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يحل المطرب رامي صبري ضيف في برنامج «معكم منى الشاذلي» مع الإعلامية منى الشاذلي، والذي يذاع على شاشة قناة CBC، غدًا الخميس الموافق 3 من شهر مارس الجاري.

دوت الخليج يرصد لكم حلول المطرب رامي صبري ضيف في برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر قناة CBC وذلك خلال السطور القادمة.

رامي صبري في «معكم منى الشاذلي»

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في حلقة جديدة من برنامج المنوعات التي تشتهر به «معكم منى الشاذلي» المطرب المشهور رامي جمال، المُذاع على شاشة فضائية CBC، والذي من المقرر عرضه مساء غد الخميس في تمام التاسعة مساءً.

ومن الجدير بالذكر أن رامي صبري سوف يتحدث خلال اللقاء عن أحدث أغانيه المطروحة «مع نفسي» وسر عدم تحمسه لإصدار ألبوم كامل والإكتفاء بالأغاني الفردية، كما يكشف صبري عن سر نجاح أغنيته «حياتي مش تمام» التي حققت ضجة كبيرة منذ إصدارها حتى الآن.

كما تظهر زوجة الفنان رامي صبري معه خلال الحلقة، ليتحدثا عن كواليس ارتباطهما، ويكشفان عن الفنانة التي كانت سبب في زواجهما، كما يقدم رامي خلال الحلقة مجموعة من أشهر أغانيه، منها: حياتي مش تمام وشطبنا وانا باعترفلك وغيرها من أغانيه المشهورة.

فقرة أخرى بضيافة يحيى إسماعيل

وفي سياق متصل، تتضمن الحلقة فقرة أخرى مع الدكتور يحيى إسماعيل مدير مركز أجهزة وإلكترونيات النانو في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الأمريكية.

والذي قد تم اختياره ضمن أفضل 2% من علماء العالم في قائمة جامعة ستانفورد للعلماء الأكثر تأثيرا في العالم.

معلومات عن الإعلامية منى الشاذلي

اسمها بالكامل منى محمد محمود أحمد الشاذلي ولدت يوم 23 ديسمبر 1973 وهي إعلامية مصرية قدمت العديد من البرامج السياسية، وأهمها البرنامج الحواري على قناة دريم الفضائية المصرية العاشرة مساء، وبرنامج جملة مفيدة 2012.

ولدت منى في القاهرة درست منى الشاذلي الإعلام في الجامعة الأميركية بالقاهرة. عملت بالعلاقات العامة في شركة المقاولون العرب. في بداية حياتها الإعلامية التحقت بالعمل في شبكة الـ شبكة راديو وتلفزيون العرب التي كانت تبث من العاصمة الإيطالية روما.