غدا.. الخميس افتتاح أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس

جدة - نرمين السيد - تستضيف كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك فى السادسة مساء غدا الخميس افتتاح أسبوع الصلاة من أجل الوحدة الذى ينظمه مجلس كنائس مصر وبالاشتراك مع مجلس كنائس الشرق الأوسط تحت شعار "أنا هو نور العالم"، حيث يستقبل دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية ممثلى الطوائف المشاركة.





يشارك فى أسبوع الصلاة من أجل الوحدة ممثلين عن الطوائف الخمس أعضاء مجلس كنائس مصر وهى الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الإنجيلية وكنيسة الروم الأرثوذكس. يهدف أسبوع الصلاة والذى يعقد مرة سنويا إلى توحيد القلوب فى الصلاة معا لأجل وحدة الكنيسة ولأجل بلدنا الحبيب مصر، إذ يوزع المجلس الصلوات خلال الأسبوع على الخمس طوائف. حيث تقام صلوات بدير مارجرجس بمصر القديمة والكنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط وكنيسة مارمرقس بمصر الجديدة. وايضا يشترك فى الصلاة الاربعاء القادم خلال اجتماع البابا تواضروس الثانى.

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