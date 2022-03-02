/682820/العرض-العالمي-الأول-فيلم-فرح-في-مهرجان-بيروت-الدولي-لسينما-المرأة

يشهد الفيلم الروائي فرح عرضه العالمي الأول الذي من بطولة الثنائي حسيبة فريحة وكنتن أوكسلي ضمن فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، والذي يُقام في الفترة المتراوحة بين 6 و 11 مارس الجاري.

دوت الخليج يرصد لكم عرض الفيلم الروائي فرح ضمن فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة.

فيلم فرح بمهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة

وتدور أحداث الفيلم عندما تبدأ لينا، وهي طالبة تمهيدي الطب، في معاناتها مع كوابيس متكررة حادة، تشرع حياتها في التداعي، ثم تضطر إلى العودة إلى وطنها بيروت بلبنان، وتحصل على وصفة طبية لتناول مضاد الاكتئاب المثير للجدل «زابا» المعروف في صورته غير الشرعية باسم «جوي» لمساعدتها في التعافي.

وعلى الرغم من ذلك، وبينما تأخذ كوابيس لينا منحى سيء، ويتضح الرابط بوالدتها فرح، تنطلق لينا في رحلة لكشف شبكة من الأسرار العائلية التي ستقودها إلى الحقيقة الكاملة.

تفاصيل فيلم فرح

وفيلم فرح من تأليف حسيبة فريحة وتشارك في إخراج الفيلم مع كنتن أوكسلي، ومن بطولة حسيبة فريحة، ويوسف بولس، وستيفاني عطالله، ومجدي مشموشي، ومن تصوير إلياس طراد ومونتاج ماركوس دارسي، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم على النطاق العربي.

مؤلفة فيلم فرح

عملت حسية في العديد من المشروعات وهي كاتبة ومنتجة، ومن المشروعات التي قامت بها فيلم Temperance الذي يتبع قصة ثلاث شخصيات ينتمون إلى ثلاثة أديان مختلفة في الشرق الأوسط، عُرض الفيلم في مهرجان الشرق الأوسط السينمائي الدولي وركن الأفلام القصيرة في مهرجان كان السينمائي.

ومن الجدير بالذكر أن عملت حسيبة في العديد من الأعمال الأخرى، من بينها فيلم City Island برفقة أندي جارسيا وآلان أركن، ولاحقاً أنتجت حسيبة وقامت ببطولة وساعدت في إخراج فيلم «وحدن» الذي شارك في العديد من المهرجانات الدولية حول العالم، كما تدير حسيبة فريق ما بعد الإنتاج في twofour54 في أبوظبي.

منتج فيلم فرح

تمكن كنتن أوكسلي من بناء مسيرة تحظى تقديرًا عالميًا في صناعة الأفلام والتلفزيون، وبصفته منتجاً والرئيس التنفيذي لشركة Knockout Production التي يمتلكها وتقدم خدمات إنتاجية، عمل كنتن في العديد من المشاريع الناجحة التجارية التي حققت ملايين الدولارات.

كما استطاع كنتن أن يصبح أصغر مخرج لصالح ITV عندما كان في سن العشرين من عمره، وعمل كنتن مع حكومتي ماليزيا والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة أنه ترأس قسم الإنتاج والتجارة العالمية في twofour54 لمدة ست سنوات. حصل كنتن على خبرة كبيرة من أعمال دولية مثل Top Gear وLeft Bank Pictures وBang Bang.