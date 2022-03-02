مفاجأة صادمة.. السر وراء انفصال منة عرفة عن محمود المهدي

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أعلن الفنان المصري محمود المهدي انفصاله عن الفنانة الشابة منة عرفة بعد أيام من اشتعال أزمته مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

دوت الخليج يكشف سبب انفصال الفنانة منة عرفة عن محمود المهدي.

السر وراء انفصال منة عرفة ومحمود المهدي

ومن المرجح أن يكون سبب انفصال منة عرفة عن محمود المهدي هو رغبًة منها في إنقاذ حياتها المهنية التي كاد المهدي أن يدمرها بسبب تجاوزاته مع نجوم الوسط الفني.

تطاول على إلهام شاهين وأشرف زكي

فتطاول المهدي على النجمة القديرة إلهام شاهين بعد أن انتقدت تصريحات زوجته السابقة برفضها التلامس في أعمالها الفنية قائلًا: "حد يضحي ويتجوزها.. بعد كده هتغتصب الرجالة".

وذلك بعد أن أعربت إلهام شاهين عن غضبها من النجوم الرافضين أداء المشاهد الساخنة والحميمية، مشيرة إلى أن تلك المشاهد لم تعد مثل الأول.

وقالت شاهين خلال لقائها ببرنامج «حبر سري» المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»: «مبقاش في مشاهد ساخنة في السينما، أي بقا اللي موجود دلوقتي اللي هما بيرفضوا اللي أنا سمعتوا وقريتوا، أن واحدة واقعة على الأرض ومغمى عليها، أو دكتور يمسك إيدها يقيسلها النبض، لو قالت محدش يمسك إيدي يقسلي النبض، طيب المخرج يعمل إيه، متشتغليش».

هجوم أشرف زكي على طليق منة عرفة

ومن ثم، خرج نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي للرد على تطاول محمود المهدي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن قائلًا: "في حملة لتشويه الفنان المصري والقوة النعامة.. هي دي سبل البحث عن الشهرة يعني لما تهاجم فنان؟! لن نترك أحد يعين فنان والنيل من سمعة الناس.. واحد نكرة كاتب على نفسه فنان بيشتم فنانة كبيرة.. وبقوله أنت منتحل صفة فنان، مفيش فنان أيها النكرة قليل الأدب.. بقينا مادة ثرية لكل من يبحث عن الشهرة".

ليرد عليه محمود المهدي عبر خاصية «استوري» على «إنستجرام» قائلًا :"أنا نكرة بس راجل والحمد لله عندي وش واحد مش فنان وطبال.. هي الأصوات دى كانت فين لما اتشتم الفنان محمد صبحي عيني عينك ولا أنا علشان معنديش رز".

الانفصال الأول لمنة عرفة وأسبابه

جدير بالذكر، أنها ليست المرة الأولى التي تنفصل فيها الفنانة منة عرفة عن محمود المهدي، فانفصلا في أول مرة يوم 6 نوفمبر 2021 والثانية 1 مارس 2022

وكان الانفصال الأول بسبب مشهد مع الفنان محمد نجاتي والذي يجسد شخصية شقيقها وهو دكتور وتتعرض منة للاغماء ورفضت ان يحملها "نجاتي" ورفضت أيضا أن يقوم بقياس النبض.