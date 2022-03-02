/682815/زيزو-يسجل-هدف-التعادل-للزمالك-أمام-فيوتشر-فيديو

سجل أحمد سيد زيزو هدف التعادل لنادي الزمالك في مرمى فيوتشر من ركلة جزاء في الدقيقة 50، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري الممتاز.

وحصل محمد عبد الشافي على ركلة جزاء، بعدما لعب الكرة وأصطدمت في يد العربي بدي لاعب فيوتشر.

زيزو يسجل هدف التعادل من ضربة جزاء صحيحه ١٠٠% pic.twitter.com/3NMlkgoFD5 — 🏹Khalid Agha🇦🇹 (@ElAgha_l) March 2, 2022

أحداث المباراة

تقدم فيوتشر على الزمالك مبكراً في الدقيقة الثالثة، عن طريق أحمد عاطف، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري الممتاز.

وسجل أحمد عاطف الهدف مبكراً، بعد إنفراده بمرمى أبو جبل ليضعها على يمين الحارس.

ولجأ حكم المباراة لتقنية الفديو للتأكد من صحة الهدف من عدمه، الني أظهرت تغطية محمود علاء للتسلل.

ثم عزز فيوتشر بالهدف الثاني عن طريق أحمد رفعت في الدقيقة 12 من تسديدة قوية سكنت شباك أبو جبل على يمينه.

🎥 الهدف الثاني ضد الزمالك في مرمى ابو جبل :



pic.twitter.com/qAYvORoulj — بيان النصر (@ByanNassr) March 2, 2022

وأحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للزمالك في الدقيقة 16 لصالح سيف الدين الجزيري، ليسددها أحمد سيد زيزو، ويسكنها الشباك، ليقلل الفارق.