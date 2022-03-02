/682815/زيزو-يسجل-هدف-التعادل-للزمالك-أمام-فيوتشر-فيديو
سجل أحمد سيد زيزو هدف التعادل لنادي الزمالك في مرمى فيوتشر من ركلة جزاء في الدقيقة 50، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري الممتاز.
وحصل محمد عبد الشافي على ركلة جزاء، بعدما لعب الكرة وأصطدمت في يد العربي بدي لاعب فيوتشر.
زيزو يسجل هدف التعادل من ضربة جزاء صحيحه ١٠٠% pic.twitter.com/3NMlkgoFD5— 🏹Khalid Agha🇦🇹 (@ElAgha_l) March 2, 2022
أحداث المباراة
تقدم فيوتشر على الزمالك مبكراً في الدقيقة الثالثة، عن طريق أحمد عاطف، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري الممتاز.
وسجل أحمد عاطف الهدف مبكراً، بعد إنفراده بمرمى أبو جبل ليضعها على يمين الحارس.
هدف #فيوتشر الأول فى شباك #الزمالك #الدوري_المصري pic.twitter.com/QO5mXTfNiQ— Amr Fahmy عمرو فهمي (@AmrFahmy2007) March 2, 2022
ولجأ حكم المباراة لتقنية الفديو للتأكد من صحة الهدف من عدمه، الني أظهرت تغطية محمود علاء للتسلل.
ثم عزز فيوتشر بالهدف الثاني عن طريق أحمد رفعت في الدقيقة 12 من تسديدة قوية سكنت شباك أبو جبل على يمينه.
🎥 الهدف الثاني ضد الزمالك في مرمى ابو جبل :— بيان النصر (@ByanNassr) March 2, 2022
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وأحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للزمالك في الدقيقة 16 لصالح سيف الدين الجزيري، ليسددها أحمد سيد زيزو، ويسكنها الشباك، ليقلل الفارق.
هدف احمد زيزو فى شباك فيوتشر من ضربة جزاء بطريقه جميله ١٧ بينلتى لزيزو من غير مايضيع pic.twitter.com/zLSckFtaGn— 🏹Khalid Agha🇦🇹 (@ElAgha_l) March 2, 2022
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