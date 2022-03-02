/682813/نائب-وزير-الاسكان-بناء-750-الف-وحده-سكنية-من-ضمن-مليونوتسليم-440-الف-للمواطنين
قال المهندس خالد عباس نائب وزير الاسكان، انه تم افتتاح اليوم 30 الف وحدة بثلاث مدن جديدة هم ، أكتوبر وحدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، ونحاول توفير وحدات تناسب الجميع ، والمتسهدف بناء مليون وحدة سكنية هومشروع طموح تم بناء منه نحو750 الف وحده وقمنا بتسليم 440 الف وحدة ، وجارى تجهيز باقى الوحدات فى جميع المحافظات.
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كما اشار عباس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير " على صدى البلد ، ان هناك ثلات فئات لهذه الوحدات ، فياتى مشروع الاسكان الاجتماعى كوحدات مدعومة من الدولة ومساحتها 90 متر وبها كل الخدمات وكاملة التشطيب ، وما تم افتتاحه اليوم سيتم تسليمه بعد الكشف عليهم وانهم من المستحقين للدعم.
كما اضاف نائب وزير الاسكان، ان سكن مصر ودار مصر ، مساحة الوحدات بها من 110 متر الى 115 مترا وهى لمتوسطى الدخل وهم عبارة عن 17 الف وحدة وكاملة التشطيب ولكن سعرها بتدخل فى مبادرة التمويل العقارى بفائدة 3% ، واسعارها تنخفض بنسبة 30% عن القطاع الخاص.
نائب وزير الاسكان: بناء 750 الف وحده سكنية من ضمن مليون..وتسليم 440 الف للمواطنين
واوضح عباس ، ان مشروع جنة تم افتتاح اليوم نحو 4500 وحده . وتفقد الرئيس اليوم البعض منها والتقديم مفتوح بها ،ويتم استلامها شاملة كل الخدمات من غاز طبيعي وكهرباء ومناطق خدمية كالمدارس والحضانات والمساجد والمحلات التجارية.
واكد ان الاقبال على وحدات الوزارة يعكس مدى المصداقية وجودة الخدمة المقدمة ، خاصة وان الدولة تكلفت كثيرا فى هذا المشروع وتحملت سعر المرافق والارض .
كما اشار ان الامور فى العاصمة الادارية تسير بشكل جيد وبوتيرة متسارعة ، والحي الحكومة انتهى بالكامل وبات اجتماعات الحكومة تنعقد كل اسبوعين هناك ، وسينعقد اجتماع غدا بالمقر الحكومى بالعاصمة الادارية ، بالاضافة ان تم الانتهاء من 4 احياء سكنية بالكامل وكل المرافق كاملة، ومنطقة الابراج فى نهاية التشطيبات ، كما ان منطقة البنوك على وشك الانتهاء منها ، وسيتم افتتاح بنك بعد 10 ايام، وجارى تسليم الوحدات المخصصة للموظفين بالجهات الحزكمية بمدينة بدر ، حتى يتم الانتقال تدريجيا ويبدا العمل بكامل طاقته فى 30 يونيو القادم.
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