/682811/فيوتشر-يتقدم-على-الزمالك-بثنائية-مقابل-هدف-في-الشوط-الأول-فيديو

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك أمام فيوتشر، بتقدم الأخير على الزمالك بثنائية مقابل هدف، على ستاد القاهرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تقدم فيوتشر على الزمالك مبكراً في الدقيقة الثالثة، عن طريق أحمد عاطف، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري الممتاز.

وسجل أحمد عاطف الهدف مبكراً، بعد إنفراده بمرمى أبو جبل ليضعها على يمين الحارس.

ولجأ حكم المباراة لتقنية الفديو للتأكد من صحة الهدف من عدمه، الني أظهرت تغطية محمود علاء للتسلل.

ثم عزز فيوتشر بالهدف الثاني عن طريق أحمد رفعت في الدقيقة 12 من تسديدة قوية سكنت شباك أبو جبل على يمينه.

🎥 الهدف الثاني ضد الزمالك في مرمى ابو جبل :



pic.twitter.com/qAYvORoulj — بيان النصر (@ByanNassr) March 2, 2022

وأحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للزمالك في الدقيقة 16 لصالح سيف الدين الجزيري، ليسددها أحمد سيد زيزو، ويسكنها الشباك، ليقلل الفارق.

هدف احمد زيزو فى شباك فيوتشر من ضربة جزاء بطريقه جميله ١٧ بينلتى لزيزو من غير مايضيع pic.twitter.com/zLSckFtaGn — 🏹Khalid Agha🇦🇹 (@ElAgha_l) March 2, 2022

وحاول الزمالك بعدها أنا يتعادل من خلال عده هجمات، عن طريق زيزو وبن شرقي، وشيكابالا الذي أضاع أخطر فرص الزمالك بعد إنفراده بمرمى فيوتشر من تمريرة متقنه من محمد أشرف روقا.

في المقابل هدد فيوتشر مرمى الزمالك من خلال الهجمات المرتده المنظمة، التي شكلوها بشكل مميز، وأخطر فرصهم رأسية عمر كمال عبد الواحد التي أصدمت بالعارضه.

تشكيل الزمالك لمواجهة فيوتشر

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - حمزة المثلوثي

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

تشكيل فيوتشر لمواجهة الزمالك

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: جوناثان أنجويم – سعد سمير – محمود مرعي – عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: كريم نيدفيد – ناصر ماهر – عربي بدر – مصطفى البدري – أحمد رفعت

خط الهجوم: أحمد عاطف

قائمة الزمالك لمواجهة فيوتشر اليوم

محمد أبو جبل - عواد في حراسة المرمي

محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش- محمد عبد الشافي - احمد فتوح - حازم امام - حمزة المثلوثي في خط الدفاع

عبد الله جمعه - امام عاشور - محمد اشرف روقا - يوسف اوباما - اسلام جابر - احمد سيد زيزو - محمد اوناجم - محمود شيكابالا - اشرف بن شرقي - رزاق سيسيه - ماجد هاني في خط الوسط

عمر السعيد - سيف الجزيري في خط الهجوم