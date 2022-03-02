انقطاع المياه عن 7 مناطق بالجيزة الجمعة أبرزها المنيب والعمرانية والبحر الأعظم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انقطاع المياه عن المناطق التالية: (المنيب - القصبجي - العمرانية الشرقية - شارع البحر الأعظم - شارع ربيع الجيزي - ساقية مكي - ميدان الجيزة) وذلك اعتباراً من الساعة الثانية عشر ليلاً يوم الجمعة الموافق 4 مارس 2022 وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت 5 مارس.
وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى أعمال إحلال وتجديد طلمبات بمحطة مياه جزيرة الدهب، وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.
وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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