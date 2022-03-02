سفير مصر فى نيروبى يؤكد أهمية المخرجات الصادرة من الأمم المتحدة للبيئة

جدة - نرمين السيد - صرح السفير خالد الأبيض، سفير مصر لدى كينيا ومندوب مصر الدائم لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومكتب الأمم المتحدة فى نيروبى، أن الدورة الخامسة المستأنفة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة اختتمت أعمالها مساء يوم 1 مارس 2022 بتبنى 15 قرارا حول عدد من القضايا البيئية الدولية الملحة؛ حيث شارك وفد مصر الدائم لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة فى نيروبى فى التفاوض على مشاريع القرارات المشار إليها على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية.





وأوضح السفير المصرى أن من أهم المخرجات القرار الصادر حول الإدارة المستدامة للبحيرات الذى أبرز أهمية التعاون العابر للحدود لإدارة الموارد المائية بصفة عامة، وضرورة الإدارة المتكاملة والمنسقة والتعاونية للبحيرات على كافة المستويات بصفة خاصة؛ بالإضافة إلى القرار المعنى بالبنية التحتية المستدامة والذى أكد على ضرورة تجنب الآثار البيئية السلبية لمشروعات البنية التحتية، وأهمية أخذ نتائج الدراسات البيئية الاستراتيجية فى الاعتبار على المستويات المناسبة قبل اتخاذ القرارات بشأن تلك المشروعات. كما صدر قرار أنشأ عملية تفاوضية بهدف إطلاق اتفاق دولى جديد لمواجهة ظاهرة تلوث البلاستيك، والذى شدد على أهمية إجراء مفاوضات شاملة وتشاركية بين الدول للتوصل للاتفاق المنشود. وأضاف السفير خالد الأبيض أن جمعية الأمم المتحدة للبيئة اعتمدت، من جانب آخر، بيان وزارى طموح جدد الالتزام بالعمل البيئى متعدد الأطراف وأبرز المحطات الرئيسية خلال عام 2022، بما فى ذلك الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ المقرر أن تستضيفه مصر فى شهر نوفمبر 2022.

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