/682806/عبر-يوتيوب-حكيم-يطرح-أغنيتة-الجديدة-بعنوان-أنا-مين

طرح المطرب الشهير حكيم، أغنيتة الجديدة بعنوان «أنا مين» على موقع الفيديوهات يوتيوب، عبر قناتة الرسمية، والذي قد أعلن عن طرحه من خلال خاصية «استوري» عبر إنستجرام.

دوت الخليج يرصد لكم طرح المطرب حكيم أغنية «أنا مين» عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب» وذلك خلال السطور القادمة.

أغنية «أنا مين» على يويتوب

أصدر الفنان حكيم أغنية جديدة له تحت عنوان «أنا مين» وذلك عبر قناتة الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب» والتي حققت حوالي 65 ألف مشاهدة بعد طرحها بـ ساعتين فقط، والتي من المتوقع أن تحظى نجاح باهر، والأغنية من كلمات : عصام حجاج، ومن ألحان : تامر حجاج، وتوزيع : أشرف البرنس.

وأعلن حكيم عن تواجد الأغنية على يوتيوب من خلال موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، عبر خاصية «استوري» في حسابه الرسمي، وقد وضع جز من فيديو الأغنية وأرفق اللينك الخاص بالأغنية كاملة على يوتيوب، وكتب: الاغنية كاملة على قناتي يا رب تعجبكم.

كلمات أغنية «أنا مين» لـ حكيم

وكانت كلمات الأغنية كالآتي: أنا مين انا فى الدنيا دى ضيف وحيد مع انى بين ناسى وبفرح فى الحياة تخاطيف شايل الدنيا فوق راسى عرفتوا انا مين انا اللى تملى قلبى حزين وبضحك بس على نفسى على امل انى اعيش لى يومين عرفتوا انا مين

انا اللى فى كل دمعة عين بشوف نفسى انا اللى فى كل يوم بيفوت يزيد يأسى

انا المحسوب على العايشين لكن منسى انا الفرح اللى مش شايفه ولا شايفنى

انا الحب اللى مش عارفه ولا عارفنى انا الحزن اللى كبرنى انا الجرح اللى كتفنى عرفتوا انا مين

وعيت عالدنيا متلطم ما بين همى واوجاعى وعيشت فى وسط ناس خاينين ودنيا بتلوى فى دراعى

انا شوفت المرار الوان واتحملت فوق طاقتى حلمت كتير اعيش مرتاح وعيشت بخنقتى وضيقتى انا اللى فى كل دمعة عين بشوف نفسى انا اللى فى كل يوم بيفوت يزيد يأسى انا اللى محسوب على العايشين لكن منسى

انا الفرح اللى مش شايفه ولا شايفنى انا الحب اللى مش عارفه ولا عارفنى انا الحزن اللى كبرنى انا الجرح اللى كتفنى عرفتوا انا مين