تراك مروان بابلو الجديد «بربري».. هل تفوق على ويجز؟

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تصدر تراك «بربري» لمغني الراب مروان بابلو التريند ومحركات البحث، وذلك بعد إصداره بيوم واحد فقط، والذي حقق مشاهدات عالية بعد طرحه على الحساب الرسمي لـ مروان بابلو على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

دوت الخليج يرصد لكم تصدر تراك «بربري» محركات البحث لـ مروان بابلو وذلك خلال السطور القادمة.

تراك «بربري» لـ مروان بابلو

طرح مغني الراب الشهير مروان بابلو تراك جديد له بعنوان «بربري» والذي حقق 1 مليون مشاهدة، بعد طرحه بـ 21 ساعة على الحساب الرسمي لـ بابلو على يوتيوب.

ومن الجدير بالذكر، أن التراك من كتابة مروان بابلو نظرًا لأن جميع مغني الراب يقوموا بالكتابة لأنفسهم، فلا يمكن أن يكتب لمغني الراب أحد سواه.

كلمات تراك «بربري» لـ مروان بابلو

وكلمات التراك، كالآتي:

سايق الألماني لا أبالي تكلكعو أسلكم بالألي بتضطروني أديكم العالي ياللي بتتـ بلدك دعيالي عارف إنك صورم و اناني نفسك تطلع تيجي في مكاني بس أنا في الساحة همجي و بربري متجيش عالسكة متجيش قدامي

متجوش عالسكة أنا هارشكو كشاف علي عينو اتفو علي وشه إحنا الدهب أشباهكم قِشرُه إنت تفتح بؤك بس اما نسكت جندي و ربك مخليني فارسهم عيال مِعوِجة محبش مجالسهم أنا راجل دغري عايز التمن أرقام أنا في التوب قولي ليه أنافسهم إحنا لو بالفزبة برضو هنسبق نمشوها فرِدة علي المرور و دا مش ديس لا العيال دي شِشنة كلوز أپ سيجنال مبينضفوش نفوسهم عِكرة كاتب ليستة كل اليسرق هنسلخوه كيشت بكارت الڤيزا جبت عربية جديدة و مش بابي الإداني الفلوس

سايق الألماني لا أبالي تكلكعو أسلكم بالألي بتضطروني أديكم العالي ياللي بتتـ بلدك دعيالي عارف إنك صورم و اناني نفسك تطلع تيجي في مكاني بس أنا في الساحة همجي و بربري متجيش عالسكة متجيش قدامي

بربري بربري مجيش عالخالي علي وضعنا و البساط أحمدي المنطقة دعيالي المدينة دعيالي و اللي ركبو الويڤ دول يبقو عيالي انت بزمبلك no مش challenge تجري و هتقابل شنكلي في أرض الواقع انتم هلاهيل و كلها فاهمة انك شو و فنجري عالهادي عالهادي انت رخيص اصاحبي معايا سعرك زميلي قولهم ان الحك مش مهنة الفلوس بتزيد الغِل بيظهر (و كله علي الله) زميلي الألبوم عالنار ناقصه التتر الموضة بتاعتكو دي قديمة و بطلت مش بتفهم في الأصول ليه بتكرت مانتو لو عايزني هتلاقوني

سايق الألماني لا أبالي تكلكعو أسلكم بالألي بتضطروني أديكم العالي ياللي بتتـ بلدك دعيالي عارف إنك صورم و اناني نفسك تطلع تيجي في مكاني بس أنا في الساحة همجي و بربري متجيش عالسكة متجيش قدامي