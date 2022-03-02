- 1/2
- 2/2
وشهد الحفل حضور طلاب الجامعة من فروعها الثلاثة (الطور - رأس سدر - شرم الشيخ)، حيث حرصت الجامعة على تكريم الطلاب الأوائل للعام الجامعى الماضى 2020-2021 من كافة المجالات العلمية.
وتضمن الحفل العديد من الفقرات الفنية والفلكلورية، كما شمل برنامج الحفل عرضا تفاعليا لمواهب الطلاب، وسط اتباع إجراءات احترازية مشددة حرصا على سلامة كافة منتسبى الجامعة، فيما أشاد عدد من الطلاب بتجربتهم الجامعية غير التقليدية فى جامعة الملك سلمان الدولية.
ويأتى ذلك فى إطار حرص جامعة الملك سلمان الدولية، على الاهتمام بالمستوى العلمى والبحثى والصحى والفنى، بالإضافة الى المسئولية المجتمعية للارتقاء بمستوى طلابها لمواكبة تحديات العصر، وتلبية لاحتياجات سوق العمل المستقبلية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جامعة الملك سلمان الدولية تنظم حفلا طلابيا وتكرم المتفوقين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.