عاجل- مندوب مصر بالأمم المتحدة: ينبغى بحث جذور الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - أكد السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن مصر تجدد التحذير من مغبة الآثار الاقتصادية للأزمة الراهنة على الاقتصاد العالمى، وفق إكسترا نيوز.





وأضاف مندوب مصر فى الأمم المتحدة، خلال كلمته أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة، أنه لا ينبغى غض الطرف عن بحث جذور ومسببات الأزمة بما يضمن نزع فتيل الأزمة الأوكرانية. ولفت إلى أن البحث عن حل سياسى سريع لإنهاء الأزمة الأوكرانية بالطرق السلمية يجب أن يظل نصب أعيننا جميعًا والهدف الأساسى للمجتمع الدولى

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