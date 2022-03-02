رئيس جامعة طنطا: حققنا طفرة فى ملف التحول الرقمى لدعم رؤية مصر 2023

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكى، تحقيق الجامعة قفزة فى ملف التحول الرقمى لدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، موضحًا أنه تم تدريب 3.5 ألف طالب بالدراسات العليا وحصولهم على شهادة التحول الرقمى باعتماد المجلس الأعلى للجامعات.





جاء ذلك خلال استقباله اليوم وفدًا من الوحدة المركزية للتدريب بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد حسن مدير الوحدة المركزية للتدريب بالمجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور محمد النمر مدير المركز الرئيسى للخدمات الإلكترونية بجامعة طنطا، والدكتورة عبير علم الدين مدير المركز الرئيسى للتدريب المستدام بجامعة طنطا.

وأوضح رئيس الجامعة أن المجلس الأعلى للجامعات سبق وأعلن عن برامج شهادة التحول الرقمى، حيث تشمل 5 برامج أساسية، وبرنامجين اختياريين، وذلك بإجمالى عدد ساعات 70 ساعة تدريبية، وتضم برامج الشهادة، 5 ساعات تدريب يوميًا، على مدار 14 يومًا، ويعد الطالب ناجحًا فى البرنامج إذا حصل على نسبة 70% من إجمالى الدرجات المخصصة للبرنامج، موضحًا أن المجلس قد حدد مدة صلاحية شهادة التحول الرقمى لمدة 5 سنوات من تاريخ حصول الطالب عليها، ويتم تجديد الشهادة من خلال إجراء الطالب الاختبارات مرة أخرى.

وقام وفد الوحدة المركزية للتدريب بالمجلس الأعلى للجامعات بجولة تفقد خلالها المركز الرئيسى للتدريب المستدام بالجامعة لإتمام إجراءات اعتماد المركز لتنفيذ تدريب وامتحانات أساسيات التحول الرقمى.

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