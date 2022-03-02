مواعيد مباريات الدور الـ 32 من كأس مصر 2021/2022

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد مباريات الدور الـ 32 من بطولة كأس مصر، لموسم 2021/2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق منافسات الدور الفاني والثلاثون في العاشر من مارس الجاري، بمواجهة المقاولون العرب والمصرية للإتصالات.

مباريات الدور الـ 32 بكأس مصر

10 مارس: المقاولون العرب والمصري للإتصالات، الساعة السادسة مساء.

11 مارس: انبي وديروط، الساعة الثالثة مساء/ فاركو وكفر الشيخ، الساعة السادسة مساء.

12 مارس: الجونة وبنها، في الساعة الثالثة مساء/ الإسماعيلي وبتروجيت، الساعة السادسة مساء/ سيراميكا كليوباترا والاتحاد، الساعة السادسة مساء.

13 مارس: غزل المحلة وايسترن كومباني، الساعة الثالثة مساء / طلائع الجيش وحلون العام، الساعة الثالثة مساء / البنك الأهلي وأسوان، الساعة السادسة مساء.

14 مارس: مصر المقاصة وبني عبيد، الساعة الثالثة مساء.

18 مارس: سموحةوألعاب دمنهور، الساعة الثالثة مساء.

26 مارس: بيراميدز ولافينيا، الساعة الثالث مساء، فيوتشر ومنتخب تونس، الساعة السادسة مساء.

أما عن مباراة المصري البورسعيدي والمنصورة، والأهلي والمصري بالسلوم، والزمالك والداخلية، يتم تحديدهم لاحقاً لمشاركة الأندية الممتاز بإفريقيا.

بطولة كأس مصر السابقة

وفي وقت سابق وقال عامر حسين في تصريحات تليفزيونية على قناة " etc" أن مباريات كأس مصر المتبقية من البطولة الماضية لا يوجد معاد لتسكينها فيه، وأن الاقرب إلغاء البطولة بسبب ضيق الوقت.

وأضاف: " اديت بضرورة مشاركة منتخب الشباب في كأس العرب لاستمرار الدوري ولم يؤخذ به، وكان لدى اقتراحات أخرى، لكن تم تجاهلها".

وأكمل: "كأس مصر لا يخص رابطة الأندية المحترفة، البطولة تابعة لاتحاد الكرة وهو المسئول عنها”.