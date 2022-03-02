المركز القومي للسينما يقيم ورشة إخراج مع محمود سالم في هذا الموعد

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دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل «ورشة الإخراج» المقامة من قبل المركز القومي للسينما وذلك خلال السطور القادمة.

تفاصيل «ورشة الإخراج» بمركز ثروت عكاشة

ومن الجدير بالذكر أن «ورشة الإخراج» ستتم في عصر يوم الأحد القادم الموافق 6 من شهر مارس الجاري، في «قصر ثروت عكاشة الثقافي».

مركز ثروت عكاشة الثقافي

وقد تحدث الكاتب مجدي الشحري مدير عام الانتاج والمشرف علي مركز «ثروت عكاشة الثقافي» عن الورشة وقال: ان الورشة تأتي في إطار خطة الأنشطة الثقافية والفنية التي يقدمها المركز القومي للسينما وتقدم الورشة تعليم مبادئ واساسيات اخراج الفيلم السينمائي وكيفية تنفيذه واخراجه. وكيفية التنفيذه والإخراج ابتداء من الورق حتى خروجه الى شاشة السينما.

وفي سيا متصل، أنه يتم إقامة الورشة على مدار عدة محاضرات يقيمها مركز «ثروت عكاشة الثقافي» بمدينة الفنون أول الهرم بجوار سينما رادوبيس بشكل مجاني تمامًا للهواة ومحبي في السينما، كما أن الدعوة عامة للجمهور لحضور فعاليات جميع الانشطة المقامة بالمركز.

معلومات عن محمود سالم

ولد سالم في الإسكندرية عام 1931 في مدينة الإسكندرية، لأب يعمل ضابطًا بحريًا في خفر السواحل، ما أتاح له التنقل والعيش أثناء طفولته في عدة مدن ساحلية كالإسكندرية والمنزلة وبلطيم وغيرها، إلى أن حصل على شهادة الثانوية العامة متنقلاً بين المنصورة ودمياط وبني سويف. بعد حصوله على الثانوية العامة، انضم إلى الكلية الحربية، غير أن انضمامه إلى حركة حدتو، التي كانت إحدى المجموعات اليسارية السريّة في مصر، حال دون أن يستكمل دراسته فيها، رغم أنه لم يكن عضوًا ناشطًا في الحركة. انتقل سالم بعد ذلك إلى كلية الحقوق ثم كلية الآداب، ولكنه لم يستكمل دراسته إذ استغرقت القراءة العامة، بالإضافة إلى هوايته الأثيرة، صيد السمك، كل وقته، إلى أن ساعده أحد أقاربه وتوسّط لتعيينه موظفًا في وزارة الشؤون الاجتماعية. بدأت رحلته مع الصحافة عند تعرفه على الصحفيين صبري موسى، وجمال سليم، والد رسام الكاريكاتير عمرو سليم، اللذين كانا يعملان في مجلة «الرسالة الجديدة» التي كانت تصدر عن دار «التحرير».