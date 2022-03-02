«ربنا ما يكتبها على حد أبدًا».. أول تعليق من حازم إيهاب بعد وفاة نجله

/682783/ربنا-ما-يكتبها-على-حد-أبدا-أول-تعليق-من-حازم-إيهاب-بعد-وفاة-نجله

وجه الفنان المصري حازم إيهاب رسالة شكر لكل من بادر بالعزاء في وفاة نجله يونس، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء الموافق 2 مارس بعد إجراءه عمليتين جراحيتين بالقلب.

دوت الخليج يرصد أول تعليق من الفنان الشاب حازم إيهاب بعد وفاة نجله يونس.

حازم إيهاب يدعو لنجله بعد وفاته

وتوجه إيهاب بالدعاء لنجله من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسيوك» قائلًا: "رب الخير لا يأتي إلا بالخير.. ربنا يرحمه و يجعله شفيعًا لنا في جنته بإذن الله.. متشكر لكل حد اتصل و بعت رسالة.. ربنا ما يكتبها على حد أبدًا".

ومن ثم انهالت العديد من التعليقات من قبل متابعيه، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمه هو وزوجته الصبر والسلوان.

تشيع جثمان نجل حازم إيهاب بعد 12 يوم من ولادته

وشُيع جثمان ابن حازم إيهاب، اليوم عقب صلاة الظهر بمسجد الحصري في ٦ اكتوبر ودُفن في مقابر ٦ اكتوبر على طريق الواحات.

حازم إيهاب يلغي عزاء نجله يونس

وقرر الفنان الشاب ، إلغاء عزاء نجله، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "تم إلغاء العزاء وسيقتصر على المكالمات الهاتفية والرسائل".

الأزمة الصحية لنجل حازم إيهاب

وكان الفنان حازم إيهاب قد رزق بنجله يونس يوم 18 فبراير الماضي، وأعلن أنه ولد بعيب خلقي في القلب، ومكث لأيام بغرفة العناية المركز بأحد المستشفيات خاضعًا لأكثر من عملية جراحية.

آخر أعمال حازم إيهاب الدرامية

على الصعيد الآخر، شارك الفنان حازم إيهاب مؤخرًا في حكاية «تقلها دهب» بطولة سارة عبد الرحمن، هند عبد الحميد، هلا السعيد، مصطفى درويش، منال سلامة، وأحمد عبد الحميد وكوكبة أخرى من الفنانين.

أحداث حكاية «تقلها دهب»

وتدور أحداث حكاية «تقلها دهب» إحدى حكايات مسلسل «إلا أنا»، حول قصص لثلاث فتيات مصريات من بطلات الرياضة، وهن فريال أشرف التي توجت بالميدالية الذهبية في رياضة الكاراتيه، وهدايا ملاك التي حققت البرونزية في رياضة التايكوندو، وسمر حمزة بطلة مصر في المصارعة، خلال أولمبياد طوكيو 2020.