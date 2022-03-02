/682782/السيطرة-على-حريق-بعربة-قطار-قديمة-بجوار-محطة-الأقصر-دون-إصابات-صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، اليوم الاربعاء، من السيطره على حريق شب في عربة قطار قديمة متروكة بجوار محطة السكة الحديد بعد اشتعال النيران فيها، دون خسائر أو إصابات بشرية، كانت قوات الحماية المدنية والاطفاء تلقت اشارة من مباحث السكة الحديد بالحريق وتم الدفع بسيارة إطفاء والتى تمكنت من السيطرة على الحريق .

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فيما اعلن مصدر بالسكة الحديد، ان حريق شب في عربة قطار قديمة متروكة بجوار محطة السكة الحديد، بالوجه القبلي، وانتقل عمال الأمن الصناعي المتواجدين بالمحطة؛ للسيطرة على النيران. وأوضح المصدر، أن الحريق اندلع في إحدى عربات النوم القديمة، والتي تم تشغيلها القرن الماضي، على خطوط السكة الحديد، ضمن قطارات النوم، مشيرًا إلى أن الحريق لم يؤثر على حركة القطارات داخل المحطة، وأنها منتظمة بالكامل. وأكد المصدر، أن العمل جار للسيطرة على الحريق بواسطة قوات الحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية بمساعدة عمال هيئة السكة الحديد مشيرا إلى أنه عقب السيطرة على الحريق سيتم العمل على استعادة الحركة داخل حوش المحطة.

مؤتمر التنمية المستدامة يصل الاقصر

تستضيف محافظة الاقصر، اليوم، فعاليات مؤتمر التنمية المستدامة فى دورته الثانية الذى ينظمه اتحاد الصناعات المصرية وجمعية الاورمان ، بحضور 7 وزراء ولفيف من رؤساء البنوك ، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ، وممثلو المنظمات الدولية ومحاضرين من جامعات أمريكية وأوروبية. ويحمل المؤتمر شعار « الاستدامة والتحولات الاقتصادية والاجتماعية”.

ويقام المؤتمر تحت رعاية المهندس مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وأعلن رئيس اتحاد الصناعات المصرية ، ان مؤتمر اتحاد الصناعات المصرية وجمعية الاورمان الثانى للتنمية المستدامة تستضيفه مدينة الاقصر في الفترة من يوم 2 وحتى 5 مارس المقبل وسوف يستضيف 7 من أكبر خبراء العالم في مجالات التنمية وهو استكمالا للدورة الأولى الناجحة للمؤتمر التى عقدت في عام 2020.

وأكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أن مؤتمر اتحاد الصناعات المصرية وجمعية الأورمان الثانى للتنمية المستدامة سوف يناقش 5 محاور اساسية تبدء بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية الهامة الناتجة عن التغير البيئ العالمى والأزمات الاقتصادية والمالية، وكيفية الإدماج الاجتماعى والابتكار الاجتماعى فى مفترق طرق لجميع أنشطتنا لمواجهة التحولات الاجتماعية، ودور المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص فى تنفي أهداف التنمية المستدامة وتأثيرها على رؤية مصر 2030، وكيفية ايجاد حلول مبتطرة تفضى الى القيم العالمية للسلام والكرامة الانسانية والمساواة بين الجنسين واللاعنف وعدم التميز.