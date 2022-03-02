رسمياً حذف الأندية الروسية والمنتخب من فيفا 2022

/682779/رسميا-حذف-الأندية-الروسية-والمنتخب-من-فيفا-2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رسمياً إزالة منتخب روسيا والأندية من مسابقة الفيفا وأيضا الاتحاد الأوروبى للعبة "يويفا" وذلك على بسبب الحروب بعد الأزمة الأخيرة والعدوان على روسيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

شهد فجر الخميس الماضي على دخول غزو روسي الأراضي الأوكرانية، والتي جاءت على أثرها سقوط العديد من الضحايا.

بيان الاتحاد الدولي والأوروبي

وأصدر الفيفا بيانا رسميا ذكر فيه "بعد القرارات الأولية التي اعتمدها مجلس الفيفا واللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتي نصت على اتخاذ تدابير إضافية، قرر فيفا و يويفا اليوم معًا أن جميع الفرق الروسية سواء كانت منتخب وطنى أو أندية، سيتم تعليقها من المشاركة في كل من بطولات الفيفا و يويفا حتى إشعار آخر".

وأضاف البيان أنه تم الاتفاق على هذه القرارات من قبل مجلس الاتحاد الدولى لكرة القدم واللجنة التنفيذية للويفا، موضحا " كرة القدم متحدة ومتضامنة بشكل كامل مع جميع المتضررين في أوكرانيا، نأمل أن يتحسن الوضع في أوكرانيا بشكل ملحوظ وسريع بحيث تصبح كرة القدم مرة أخرى قوة دافعة للوحدة والسلام بين الناس".

أبراموفيتش يعرض تشيلسي للبيع

كشف الروسي رامون أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي، عن القيمة المالية للنادي لبيعه في القوت الحالي.

وأعلن الروسي رامون إبراموفيتش المالك الرسمي لنادي تشيلسي الإنجليزي، عن عرض النادي للبيع، بعد تجميد ممتلكاته بإنجلترا، وعدم دخوله مره آخرى، وقدم رامون 4 مليار جنيه سترليني سعر نادي البلوز.

يتواجد نادي تشيلسي في الدوري الممتاز، والتي ينافس بقوة على جميع البطولات التي يتواجد بها، سواء على المستوى القاري أو المحلي أو العالمي.

تشيلسي بطل أوروبا والعالم

توج تشيلسي ببطولة دوري أبطال أوروبا 2021 على حساب غريمه المحلي والقاري، مانشستر سيتي بنتيجة هدف دون رد.

حضر تشيلسي بقيادة الألماني توماس توخيل، في طبولة كأس العالم للأندية 2022 بالإمارات، بكل قوته ليتوج بها، والتي جاءت للمرة الثانية في تاريخة.

وعرض إبراموفيتش نادي تشيلسي للبيع مقابل، 4 مليار جنيه سترليني، والتي من يقترب منها الصندوق الإستثماري السعودي على تقديم هذا المبلغ، أو المستثمرين الصينين.