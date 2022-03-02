شباب النواب تطالب بحصر كامل لجميع بيوت الشباب علي مستوي الجمهورية.. والوزارة: انفقنا 100 مليون جنيه علي تطويره..رياضة  النواب توصي برفع نسبة أرباح المرأة لـ 10% الي 30%

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أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، رئيس اللجنة باجراء حصر شامل واعداد ملف كامل عن جميع بيوت الشباب علي مستوي الجمهورية .

دوت الخليج

حصر ملفات مراكز الشباب على مستوى الجمهورية

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة الشباب ، لتفقد بيت شباب سوهاج، بناء علي طلب الاحاطة الذي تقدم به النائب محمد لبيب وذلك بمشاركة الدكتور اشرف البجرمي ، رئيس الادارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب ،ملف عدد الاسرة ونسبة الاشغالات.

وكشفت لجنة الشباب ، توقف اعمال الصيانة ببيت شباب سوهاج منذ 5 سنوات ، وهو الأمر الذي دفع الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب للانفعال علي مسئولي بيت الشباب، مطالبا الاهتمام بأعمال الصيانة والعمل علي تطويره .

وقال الدكتور محمود حسين ، إن عدم الاهتمام ببيت الشباب بمثابة اهدار لثروات الشباب ، مطالبا مسؤولي وزارة الشباب بمد اللجنة بملف كامل عن جميع مراكز الشباب ، ونسبة الاشغالات فيها ومواعيد اجراء الصيانة ، وهل تحقق أرباح مالية ام خسائر .

وانتقد النائب احمد الشناوي ، العرض الذي قام به مسؤولي بيت شباب سوهاج واصفا ذلك بعدم الامانة في العرض ، كما طالب النائب اسامة عبدالعاطي استعانة القائمين علي بيت الشباب ، بالمتخصصين في الادارة الفندقية وذلك لتعظيم الموارد خاصة ان المكان مؤهل لجذب العديد من النزلاء .

وطرح النائب محمد لبيب ، مشكلة انتهاء تراخيص بيت شباب سوهاج منذ 5 سنوات ، وأن الارض المقام عليها بيت شباب سوهاج ، تابعة للمحافظة بحق الانتفاع مقابل ايجار اسمي يصب قيمته واحد جنيه .

من جانبه قال الدكتور اشرف البجرمي ، رئيس الادارة المركزية المنشآت الشبابية ، انه فيما يتعلق بترخيص بيت الشباب ، لابد ان تقوم ادارة البيت بسداد المديونيات المتأخرة المتعلقة بالايجار ، ثم تقوم بعدها بتقديم طلب للوزارة لتقوم بعدها بمخاطبة محافظ سوهاج للانتهاء من اجراءات التخصيص .

وبدورها قالت ايمان عبدالجابر ، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بوزارة الشباب ، إن الوزارة ابوي اهتمام كبير ببيوت الشباب ، وانفقت ما يقرب من 100 مليون جنيه علي تطويرها خلال السنوات القليلة الماضية . وأشارت الي أن بيوت الشباب تتبع جمعيات أهلية حاصلة علي ترخيص من وزارة الشباب ، وتتولي الوزارة مراقبتها والاشراف عليها .

ويضم وفد لجنة الشباب الذي يتفقد عدد من الهيئات الشبابية بمحافظة سوهاج كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب حسام غالي وكيل اللجنة، والنواب درويش مرعي، أسامة عبدالعاطي، أحمد الشناوي، ولاء عبدالفتاح، هادية حسني، أية مدني، محمد لبيب، وإبراهيم عبداللطيف أمين اللجنة وتامر الجيزاوي وعماد سعيد بالامانة العامة لمجلس النواب .

رياضة النواب توصي برفع نسبة أرباح المرأة المشاركة في معارض وزارة الرياضة من 10% الي 30%

تفقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، معرض نادي الفتيات والمرأة والطلائع المقام بمركز شباب سوهاج ، وذلك في اطار دور اللجنة لتشجيعهن علي المشاركة في المشروعات الصغيرة .

جاء ذلك خلال زيارة اللجنة برئاسة الدكتور محمود حسين ، لمحافظة سوهاج ، للوقوف علي المشكلات التي تواجه مراكز الشباب ، بناء علي طلبات الاحاطة الني تقدم بها النائب محمد لبيب .

واستمع وفد لجنة الشباب ، الي السيدات والطلائع المشاركين في المعرض ، واللاتي طالبن برفع النسبة اللاتي يحصلن عليها نظير بيع منتجاتهم في المعارض التي تقيمهما وزارة الشباب ، حيث يحصلن علي نسبة 10٪؜ من قيمة المنتجات .

من جانبه أوصي الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب ، وزارة الرياضة بتعديل لائحة مشروعات الفتيات ، لتصل النسبة التي تحصلن عليها إلي 30% بدلا من النسبة المقررة حاليا ، قائلا :" رغم ان الوزارة هي التي تدفع تكلفة الخدمات ولكن يجب زيادة النسبة للمشاركات في المعارض ".

كما أوصي رئيس لجنة الشباب بحصول الطلائع علي نفس النسبة التي تصل الي 30% مقابل بيع منتجاتهن ، خاصة انهم لا يحصلن علي أي مقابل مادي نظير ذلك .

وفي السياق ذاته تفقدت لجنة الشباب ، المشروع القومي لرياضة المرأة والذي أطلقته وزارة الشباب تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ، لتشجيع السيدات علي ممارسة الرياضة .

وقال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب ، ، إن الدولة المصرية وفي ظل الجمهورية الجديدة وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي القيادة السياسية اهتماما خاصا، عبر توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة لكل أفراد وفئات المجتمع المصري.

وحرصت سيدات سوهاج اللاتي شاركن في المشروع القومي لرياضة ، المرأة علي رفع لافتات شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ، علي ما يقدمه للمرأة المصرية .

ويضم وفد لجنة الشباب، كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب حسام غالي وكيل اللجنة، والنواب درويش مرعي، أسامة عبدالعاطي، أحمد الشناوي، ولاء عبدالفتاح، هادية حسني، أية مدني، محمد لبيب، وإبراهيم عبداللطيف أمين اللجنة وتامر الجيزاوي وعماد سعيد بالامانة العامة لمجلس النواب .