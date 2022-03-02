انخفاض الحرارة 7 درجات.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ابتداءً من غدٍ الخميس إلى الثلاثاء المقبل.

وقالت الأرصاد الجوية، إنه اعتبارا من غدٍ الخميس سيكون هناك انخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح 7:4 درجة مئوية على الأنحاء كافة، ليسود طقـــس معتـــدل الحرارة نهـــارًا على القــــاهرة الكبـــرى والوجـــه البحرى والسواحـــل الشرقية، مائل للبرودة على السواحل الغربية مائل للدفء على شمال الصعيد دافىء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شـديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة.

وأوضحت الأرصاد، أنه غدًا الخميس يشهد أمطـارا خفيـفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيـفـة على مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد الى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، ونشـاط ريـاح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، كما يشهد اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 70:60 كم/سو ارتفاع الموج من 5:3 متر.

ويشهد يومي الجمعة السبت، شـبـورة مائيـة من 4 إلى 8 صباحا تقريبا على بعض الطـرق المؤدية من وإلى القـاهـرة الكبـرى والوجـه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

بينما يشهد الأحد، نشاط ريـاح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

كما يشهد الاثنين، شـبـورة مائيـة من 4 إلى 8 صباحا، على بعض الطـرق المؤدية من وإلى القـاهـرة الكبـرى والوجـه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ، و نشـاط ريـاح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ونوهت الأرصاد أنه يشهد الثلاثاء 08 مارس شـبورة مائية من 4 إلى 8 صباحا تقريبا على بعض الطـرق المؤدية من وإلى القـاهـرة الكبـرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.