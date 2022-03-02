وزير الزراعة: نتوقع إنتاج 555 ألف طن لحوم محلية فى 2022

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.
واستعرض الاجتماع تقريرًا حول أبرز محاور استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية، حيث أكد رئيس الوزراء أن هذا القطاع يحظى باهتمام كبير من جانب الدولة، فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحقيق إنتاج وطنى من اللحوم والالبان يُلبى احتياجات السوق المحلية ويقلل فاتورة الاستيراد من الخارج.
وأشار السيد القصير، إلى أنه تم إنشاء قاعدة بيانات للثروة الحيوانية، وتم تحديثها فى يناير 2022، لافتاً إلى أنه فى عام 2022 ستصل كمية اللحوم المتوقع إنتاجها محلياً إلى 555 ألف طن، من مختلف مصادر اللحوم، كما تبلغ كمية الألبان المتوقع إنتاجها محلياً حوالى 6 ملايين طن.
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