الأمين العام لوزراء الداخلية العرب: العمل الأمنى العربى المشترك لم يتوقف

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اتحاد المغرب العربي، الاتحاد الأوروبي، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول"، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، منظمة اليوروبول، مشروع مكافحة الإرهاب فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضى العربى للشرطة.

واستهلت الجلسة بكلمة معالى الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب حيث جاء فى كلمته ما يلى:

"يُشرفنى ونحن نلتقى من جديد فى تونس العزيزة، أن أرفع إلى سيادة الرئيس قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية، أخلص معانى التقدير والعرفان للرعاية الكريمة التى يوليها سيادته للتعاون الأمنى العربي، ودعمه الموصول لمسيرته الموفقة.

ويُسعدنى أيضاً أن أتوجه إلى صاحبة المعالى السيدة نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، ببالغ الشكر والامتنان على تكرمها بافتتاح أعمال هذه الدورة وعلى الكلمة القيمة التى وجهتها للمشاركين، مُعربا عن تقديرنا البالغ للدعم البناء الذى ما فتئت الحكومة التونسية الرشيدة توفره لمجلس وزراء الداخلية العرب وأمانته العامة.

ويُشرفنى كذلك أن أتوجه بأخلص معانى التقدير والعرفان إلى الرئيس الفخرى لمجلسنا الموقر، صاحب السمو الملكى الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وإلى سائر إخوانه أصحاب السمو والمعالى وزراء الداخلية العرب على دعمهم الدائم للأمانة العامة وللعمل الأمنى العربى المشترك، مُعرباً لمعالى السيد توفيق شرف الدين وزير الداخلية ولمعاونيه كافة عن جزيل الشكر والتقدير لما يولونه للأمانة العامة من عناية واهتمام، ولما تقدمه الوزارة الموقرة دائما لاجتماعات المجلس من تسهيلات عديدة تسهم فى تحقيق الغايات المأمولة.

رغم تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على شتى جوانب الحياة البشرية فإن العمل الأمنى العربى المشترك، لم يتوقف بل إن مسيرته الموفقة قد تعززت بمكتسبات فى غاية الأهمية سأكتفى منها بثلاثة أمثلة تجسد النجاح فى تعزيز التعاون العربى والتعاون العربى الإقليمى والتعاون العربى الدولي. فعلى مستوى التعاون العربى خطونا هذا العام خطوة بارزة على صعيد توحيد الجهود العربية فى مكافحة الإرهاب من خلال تركيز فريق الخبراء العرب المعنى برصد وتبادل المعلومات حول التهديدات الإرهابية وتحليلها، بعقد اجتماعه الأول الذى حدد خطة عمله ووضع سياسة حوكمة تبادل المعلومات والبيانات. ونظرا إلى أن نجاعة تبادل المعلومات تتوقف على حجم الدول المنتسبة إلى هذا الفريق نأمل من كل الدول الأعضاء أن تحدد نقاط الاتصال الخاصة بها فى هذا الفريق.

أما المثال الثانى الذى نراه مُؤشرا هاما على نجاح التعاون العربى مع التجمعات الإقليمية، فيتمثل فى انعقاد المؤتمر الأورو-عربى الأول لأمن الحدود الذى استضافته عمَّان يومى 1 و2 ديسمبر الماضى بالتعاون بين الأمانة العامة والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس). فإلى جانب النتائج البناءة التى أسفر عنها المؤتمر، فإن اجتماع ممثلين عن سلطات الحدود من الدول العربية والأوروبية لمناقشة التحديات المشتركة يُشكل فى حد ذاته إنجازا مهما من شأنه أن يبشر بمستقبل واعد للتعاون الأمنى بين العالمين العربى والأوروبي، فى ظل الإيمان المشترك بضرورة تضافر الجهود لمواجهة تهديدات الإجرام المنظم العابر للحدود.

سُعدنا منذ شهر تقريبا باحتضان هذا المقر للقاء ودى بين السفراء العرب والأوروبيين المعتمدين بتونس وبمشاركة وزارتى الداخلية والشؤون الخارجية فى الجمهورية التونسية، كان مناسبة لاستعراض مسيرة التعاون الأمنى الأورو – عربى واستشراف سبل تدعيمها.

ويتعلق المثال الثالث الأخير الذى أود الإشارة إليه باستكمال تطوير الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب لتتلاءم مع استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وركائزها الأربع، وبهذا أصبحت الدول العربية أول تجمع إقليمى يُوائم بين استراتيجيته وبين الاستراتيجية العالمية والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن الإرهاب، مما يؤكد مرة أخرى ريادة الدول العربية لجهود مكافحة الإرهاب ويدحض ما يسعى إليه البعض من ربط للإرهاب بالعرب أو المسلمين، آملا أن تعمل الدول الأعضاء على الإسهام فى توفير الدعم اللازم للأنشطة التى سيتم تنظيمها فى سياق تنفيذ هذه الاستراتيجية، التى تُمثل نموذجا رائدا يُمكن أن تنسج على منواله التجمعات الإقليمية الأخرى.

يُسعدنى فى الختام، أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى معالى الفريق أول ركن عثمان على فرهود الغانمي، وزير الداخلية فى جمهورية العراق، رئيس الدورة المنصرمة للمجلس، على رعايته الكريمة للأمانة العامة ومتابعته الحثيثة لأعمالها، واثقاً من أن رئاسة معالى السيد حمود بن فيصل البوسعيدى للدورة التاسعة والثلاثين ستُعطى دفعاً قوياً للتعاون الأمنى العربي. كما يسرنى أن أرحب بأصحاب المعالى الوزراء الذين يشاركون فى أعمال المجلس للمرة الأولى، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح فى أداء مهامهم النبيلة، وواثقاً من أننا سنلقى منهم كل الدعم والمساندة".