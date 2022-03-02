على إذاعة نجوم أف إم.. بدرية طلبة ضيفة إنجي علي «تفاصيل»

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تحل الفنانة الشهيرة بخفة دمها بدرية طلبة ضيفة في برنامج «أسرار النجوم» مع الإعلامية إنجي علي، المذاع عبر نجوم أف إم، وتكشف بدرية طلبة خلال إستضافتها بعض أسرار عن حياتها الشخصية بالإضافة لأعمالها الفنية الفترة القادمة.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل حلول بدرية طلبة ضيفة على إذاعة نجوم أف إم وذلك خلال السطور القادمة.

بدرية طلبة ضيفة إنجي علي

تستضيف الإعلامية إنجي علي الفنانة بدرية طلبة ضمن برنامج «أسرار النجوم» والذي سوف يتم إذاعته غدًا في تمام الساعة الثامنة مساءً عبر إذاعة نجوم أف إم.

وقد نشرت الإعلامية إنجي علي برومو حلقة بدرية طلبة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وعلقت: الست الفرفوشه رزق ... الجميله @badriatolbaofficial يوم الخميس علي نجوم اف ام.

أزمة بدرية طلبة وطليق منة عرفة

ومن الجدير بالذكر، قد كتب طليق الفنانة منة عرفة محمود المهدي مهاجمًا للفنانة بدرية طلبة عبر خاصية «استوري» على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وقال المهدي :في فنانة كومبارس كانت في الكاميرا الخفية زمان بدايتها وتقريبًا اسمها طبلة، طلعت طبلت لكبيرها عشان تضم تذكرة دايمة لموسم الرياض.

وأردف المهدي، قائلًا: وكبيرها النكرة جوز الفنانة سايب ممثلين مش لاقين شغل، وواخد مراته يشغلها معاه في مسرحية موسم الرياض وهو المخرج، سبحان الله على النفاق واستغلال سلطة مكانة لأغراض مادية ورشاوي.

وقد ظن الجمهور المتابع لهجوم المهدي على العديد من نجوم الفن في الفترة السابقة، وخصوصًا بعد وصف أشرف زكي للمهدي بـ «النكرة» أن قصد المهدي من كلامه كان على نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.

كما أختتم محمود المهدي كلامه، قائلًا: والحمدلله مش خايف عشان ورايا ظهر كبير الحمد لله، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنهوض بمصر ضد الفساد، وتقديم فن هادف يليق بمصر والأجيال القادمة، أنتظروا مفاجآت خلال يومين، وعلم على الكلام، وشكرًا لتضامنكم معايا بجد.

ومن الجدير بالذكر أن رد الفنانة بدرية طلبة على سخرية المهدي منها، كانت كالآتي: أولآ التعليق الغير محترم بيطلع من الشخص الغير محترم الحاقد التافهه الغير سوي اللي بيدارا ورا شاشه وزرار هو هو نفسه الشخص اللي بيقابل ممثل في مكان ويجري يتصور معاه ثانيآ اللجان.. اللي بيزيطو في الزيطةوهاتك يا تسخين وشتيمة لان دا شغله وأكل عيشه ثالثآ المزقوق دا بقي بيكون من عندحد انت كاسر عينه بيزق كام أهطل من طرفه يكتبولهم كام تعليق.

وأضافت بدرية طلبة، قائلة: المهم أن اى تعليق إيجابي أوسلبي بيعلي الفنان وأي فنان بيتشتم مش علشان هو وحش!لاء مش كل الفنانين وحشين ودي شغلانةزى اي شغلانة زي الاطباء المحامين المهندسين والا مكانوش عملولها معاهد وجامعات وكل شغلانه فيها الصالح وفيها الطالح مش كلهم أنبياء ومش كلهم شياطين والامثلة كتير.. أحترم تُحترم.