/682774/ارتفاع-بدرجات-الحرارة-بالاسكندرية-يعقبها-تقلبات-جوية-على-نهاية-اليوم

تشهد البلاد ارتفاعا فى درجات الحرارة نتيجة لموجة حارة تصل الى ذروتها اليوم ، ومن المتوقع ان تنخفض مرة اخرى بداية من غد الخميس، وقد يصاحب هذا سقوط امطار خفيفة على معظم المدن والمحافظات ، وخاصة مدينة الاسكندرية.

دوت الخليج

وتشهد الاسكندرية اليوم ارتفاعا فى درجة الحرارة يصاحبها اتربة عالقة وغيوم وشبورة كثيفة وفق توقعات هيئة الارصاد الجوية، ومن المتوقع ان تشهد انخفاضا خلال الساعات المقبلة، قد ينتج عنها سقوط لامطار خفيفة .

واعلنت الجهات المعنية بمحافظة الاسكندرية، حالة الطواريء استعدادا لسقوط الامطار حسب بيان هيئة الارصاد الجوية ، وتم نشر سيارات الشفط فى الاحياء والميادين التى تشهد تجمعات للمياه بعد سقوط الامطار.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، ان غرفة العمليات تستقبل شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة ، فى حالة وجود تجمع للمياه او مشكلة بشبكات الصرف .

الأرصاد الجوية تحذر من منخفض جوى الخميس ودرجة الحرارة تصل الى 20درجة مئوية

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية ،اننا مازالنا فى موجة حارة والجميع يشعر بها خاصة وقت الظهيرة ، وتؤثر على كافة المحافظات ، وغدًا ستكون ذروة ارتفاع درجات الحرارة وقد تصل درجة الحرارة لـ30 درجة مئوية.

وأشار شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أنه بدا من يوم الخميس سيكون هناك انخفاض فى درجات الحرارة ما بين 4 لـ 6 درجات، وقد تصل الى 20 درجة مئوية على القاهرة الكبرى ، ومن المتوقع ان يكون هناك فرص لسقوط امطار خفيفة على معظم الانحاء ، نتيجة للانخفاض الطارىء.

واكد شاهين ،أن هذه الفترة من العام دائما ما تشهد تقلبات جوية وارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة، وسينتهى فصل الشتاء بعد 19 يوما ، ويبدا فصل الربيع مع شهر رمضان ، وفيه سيكون هناك ارتفاع لدرجات الحرارة.

وحذر " شاهين " المواطنين من تخفيف الملابس خلال الفترة الحالية ، مؤكدا اننا مازلنا فى فصل الشتاء ، والارتفاع فى درجات الحرارة ما هو الا امر طارىء.