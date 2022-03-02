/682766/رئيس-مؤسسة-بنحبك-يا-مصر-مبادرة-السيسي-لتنمية-الأسرة-المصرية-طوق-نجاة-للتنمية-الاقتصادية

دوت الخليج

وقالت بشير، على هامش المنتدي، إن عقد مثل هذه المنتديات والمؤتمرات في مصر وبحضور دولي يؤكد أن التنمية المستدامة ومواجهة التحديات بات هى الأهم الأكبر للدولة المصرية. وأكدت أن الاستراتيجية التي أطلقها رئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية الأسرة المصرية مؤخرا تثمل طوة نجاة للتنمية الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الدولة تنجح في تحقيق نمو اقتصادي لم يحدث من قبل ولكن الزيادة السكانية لا تجعلنا نشعر بذلك.

رئيس مؤسسة "بنحبك يا مصر: مبادرة السيسي لتنمية الأسرة المصرية طوق نجاة للتنمية الاقتصادية

وشددت على ضرورة أن تقوم منظمات المجتمع المدني باستغلال إطلاق الرئيس السيسي لعام 2022 باعتباره عام منظمات المجتمع المدني للقيام بدورها في مواجهة المشكلات التي يعاني منها الوطن وخصوصا الزيادة السكانية.

أشارت رئيس مؤسسة "بنحبك يا مصر" إلى أنها ستقوم خلال المرحلة المقبلة بعد تكليفات الرئيس السيسي بشأن تنمية الأسرة المصرية بطرح العديد من المبادرات على أرض الواقع من أجل مساهمتها كمنظمة في الدور الوطني بشأن مواجهة مخاطر الزيادة السكانية.

ولفتت إلى أنها ستعمل من خلال الأنشطة الاجتماعية على رفع وعى المواطن بخطورة الزيادة السكانية، مؤكدة أن الدولة ليس وحدها في هذا الميدان الخطير ولكن يجب أن يعمل المواطن مع كافة مؤسسات الدولة.

جاء ذلك على هامش الاجتماع السنوي البرلماني العربى الأسيوى للسكان والتنمية فعالياته بمقر مجلس النواب برئاسة رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب النائب عبد الهادي القصبي وبحضور الدكتور لؤي شبانة، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية.