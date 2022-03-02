النائب ياسر الهضيبي يتحدث لـ دوت الخليج عن طلبه بشأن منظومة التعليم الثانوى في مصر..فيديو

/682765/النائب-ياسر-الهضيبي-يتحدث-لـ-تحيا-مصر-عن-طلبه-بشأن-منظومة-التعليم-الثانوى-في-مصرفيديو

قال الدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ، أنه تقدم بطلب مناقشة عامة بشأن منظومة التعليم في مصر لحل ثلاثة مشاكل رئيسية تواجة الطالب الثانوي، لافتا أن من المشكلات الأساسية هي عدم وضع آلية لطريقة الامتحانات في الثانوية العامة.

دوت الخليج

وأفاد الهضيبي، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أن الوزارة لم تثبت علي طريقة واحدة ويتم تغير الطريقة كل فترة وهذا يؤدي إلي تذبذب في الأفكار لدي الطالب الثانوي وعدم وضوح الرؤية لهم عند التنقل من سنة إلي آخري وبالتالي عدم استقرار الطالب نفسيا أو دراسيا.

ياسر الهضيبي:المشكلة الأساسية هي عدم وضع آلية لطريقة الامتحانات في الثانوية العامة

و وجه عضو مجلس الشيوخ، رسالة إلى أولياء أمور الثانوية العامة، قائلا: أنه ليس هناك كليات قمة وكليات قاع وأن هذا التصنيف أصبح عرف موارث في هذا المجتمع.

وأضاف الهضيبي: بعض الوزراء خريجين كلية حقوق وأن هذه الكلية تعرف في التنسيق المصري بالمجاميع الصغيرة وبالتالي هذا التصنيف خاطئ، مضيفا: الحياة العملية أهم من نوع الكلية و ربما يكون الإنسان فاشل في حياتة الدراسية وناجح في الحياة العملية وهذا افيد في حياة الانسان كثيرا.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، أن الطالب الثانوي يعتمد اعتمادا كليا عل الدروس الخصوصية باعتبار أن الدراسة أونلاين، مضيفا: فقهاء مصر وعلمائها تخرجوا من المدارس القديمة التي كانت تعتمد اعتمادا كليا علي الحضور منذ بداية اليوم لآخره في تلقي العلم ولم يكن هناك دروس خصوصية، والتي تكلف اولياء الامور مبالغ طائلة للغاية.

وأفاد الهضيبي، أن مقترحه جاء بغرض عمل حوار مجتمعي مع وزارة التربية والتعليم ومع الوزراء المعنيين الآخرين باعتبرها من أكبر المشاكل الموجودة في مصر.