حكم مباارة الأهلي والمريخ السوداني بدوري الأبطال

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن حكم مباراة الأهلي والمريخ السوداني، في لقاء مؤجل بين الفريقين من الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يلتقي المريخ السوداني السبت المقبل في الساعة التاسعة مساء، على ملعب الإنتاج الحربي.

وأسند "كاف" إدارة المباراة لطاقم تحكيم أنجولي بقيادة الحكم الدولي هيلدر مارتينيز بمعاونة جيرسون إيميلون مساعد أول وموليدا مويس مساعد ثاني.

طاقم تحكيم الأهلي والمريخ السوداني

وسيكون الجابوني إيريك أوتوجو منسقا للمباراة، والجزائري عبد الله جودة مراقبا للقاء، والسيراليوني محمد فري منسقا أمنيا للمباراة.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث برصيد نقطة وحيده، في جدول ترتيب دوري أبطال إفريقيا، فيما يحتل المريخ السوداني المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

حقق فريق صن داونز الفوز على نظيره الأهلي

حقق فريق صن داونز الجنوب إفريقي السبت، الفوز على نظيره الأهلي بنتيجة 1/0، على ستاد "القاهرة"، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدروي أبطال أفريقيا.

وأستحوذ النادي الأهلي على مجريات الشوط وكان له الأفضلية، وهاجم ببعض الهجمات التي شكلت بعض الخطورة، ولكن تألقت دفاعات صن داونز وحافظوا على نظافة شباكهم.

بينما حاول صن داونز تشكيل بعض الخطورة على مرمى الأهلي، من خلال الهجمات المرتدة، ولكن حافظ مدافعي الأهلي على نظافة شباكهم.

وفي شوط المباراة الثاني حاول النادي الأهلي من تعديل النتيجة، وأجرى موسيماني بعض التغييرات بدخول أفشة وبيرسي تاو بدلا من محمد شريف وطاهر محمد طاهر.

أحداث مباراة الأهلي ضد فاركو أمس

سجل النادي الأهلي ثلاثة أهداف في أول ربع ساعة من عمر المبارة، عن طريق محمد شريف ومحمد مجدي أفشة، في شباك فاركو.

وجاء هدف أفشة من خلال تمريرة طولية متقنة من وسط الملعب الدفاعي للفريق عن طريق رامي ربيعة بإتجاه محمد مجدي أفشة المنطلق بشكل ذكي خلف مدافعي فاركو والذي تمكن من ترويض الكرة لينفرد بالمرمى ثم أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.