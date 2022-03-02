/682760/حازم-إمام-يتواصل-مع-مرتضى-منصور-للتجديد-له

تواصل حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة، حول تجديد عقد اللاعب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد حازم إمام على إستعداده لتجديد عقده مع الزمالك، وفقاً لشروط مجلس الإدارة، وأنه يتمنى أن يعتزل بقميص القلعة البيضاء، كما سيكون متواجد يوم الخميس بالنادي للأتفاق على كل شئ نحو التجديد.

مرتضى منصور يعطي مهلة للاعبي الزمالك للتجديد

وكان خرج مرتضى منصور بتصريحات أعلن من خلالها، بأنه سيعطي مهلة يوم الخميس من الساعة 12 إلى 2، للاعبين الذي من المفترض تجديد عقودهم، ومن سيخلف هذا الموعد، سيكون خارج نادي الزمالك لنهاية الموسم.

مشيراً أن أي لاعب سيجدد بشروط الزمالك، لأن الفريق هو من صنع تلك هؤلاء اللاعبين.

وأكد أن أمير مرتضى أعد قائمة قوية بلاعبين على أعلى مستوى لتحقيق أحلام ملايين الزملكاوية، كما قال احنا اللي نقول نجدد للاعبين بكام مش اللاعب اللي يقول ، واتقوا ربنا في نادي الزمالك.

بالأسماء لاعبي الزمالك التي لم تجدد بعد

ونرصد لكم في السطور القادمة الأسماء التي لم يتم التجديد لها بعد مع نادي الزمالك: " طارق حامد - أشرف بن شرقي - محمد أبو جبل - عمر السعيد - حازم إمام - رزاق سيسيه - محمد أوناجم - محمد أشرف روقا".

وجاء الموعد الأخير التي فرضة مرتضى منصور على لاعبي الزمالك، الخميس المقبل من الساعة الثانية عشر ظهراً حتى الثانية مساء.

قائمة الزمالك لمواجهة فيوتشر اليوم

محمد أبو جبل - عواد في حراسة المرمي

محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش- محمد عبد الشافي - احمد فتوح - حازم امام - حمزة المثلوثي في خط الدفاع

عبد الله جمعه - امام عاشور - محمد اشرف روقا - يوسف اوباما - اسلام جابر - احمد سيد زيزو - محمد اوناجم - محمود شيكابالا - اشرف بن شرقي - رزاق سيسيه - ماجد هاني في خط الوسط

عمر السعيد - سيف الجزيري في خط الهجوم