/682757/نواب-التنسيقية-يلتقون-رئيس-المركزي-للمحاسبات

التقى عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، اليوم الأربعاء، في مقر الجهاز، لمناقشة أدوار التقييم والرقابة المالية.

واستعرض المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز، العديد من الإنجازات المحققة خلال الفترة السابقة.

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وقال المستشار هشام بدوي إن العمل يجري على قدم وساق لتطوير العمل داخل الجهاز، بما يتناسب مع الطفرة التي حدثت في التحول الرقمي، وجهود التنمية التي تشهدها الدولة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

نواب "التنسيقية" يلتقون رئيس "المركزي للمحاسبات"

وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق بين نواب التنسيقية ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على بحث سبل التعاون فى الملفات المختلفة.

يأتي اللقاء في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على عقد لقاءات مع المسؤولين بمختلف الجهات الوقوف على المشكلات الجارية، وخطة المسئولين لحلها. ضم وفد التنسيقية كل من النواب، عمرو يونس، محمد إسماعيل، مارسيل سمير، غادة علي، أحمد رمزي، علاء مصطفى، أكمل نجاتي.