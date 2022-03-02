بعد اعتذار يسري نصر الله.. سامح سليم أحدث المنضمين لتحكيم مهرجان الأقصر

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دوت الخليج يرصد انضمام مدير التصوير سامح سليم لتحكيم مهرجان الأقصر للسينما.

انضمام سامح سليم لعضوية لجنة تحكيم مهرجان الأقصر

وانضم مدير التصوير سامح سليم لعضوية لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الروائي الطويل بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بدورته الحادية عشر.

سبب اعتذار يسري نصر الله عن تحكيم مهرجان الأقصر

وكان المخرج يسري نصر الله اعتذر عن الانضمام بسبب انشغاله بتصوير أحد الأعمال السينمائية، لينضم سامح سليم بدلًا عنه.

وتشتمل قائمة لجنة التحكيم النهائية على المخرج موسى توريه من السنغال، والمخرجة أبولين تراوري من بروكينا فاسو، والناقد كمال بن وناس من تونس، والنجم العالمي جيمي جان لوي من هاييتي.

الأفلام المتنافسة بمسابقة مهرجان الأقصر

ويتنافس في تلك المسابقة 10 أفلام علي جوائز الدورة الـ11 وهم: الفيلم المصري «2 ميدان طلعت حرب» للمخجر مجدى أحمد على، وفيلم «حبيبة»، إخراج حسن بن جالون، من المغرب، وفيلم «زوجة حفار القبور» إخراج خضار أحمد من الصومال، وفيلم «الاتفاق» إخراج ليا مالي وفرانك تييري من الكاميرون.

بالإضافة إلى فيلم «أرجو» إخراج عمر بالقاسم من الجزائر، وفيلم «مسعود» إخراج ايمانويل روتوبام من بوركينا فاسو، وفيلم «ابتعد» إخراج ستانلى اوكيهواري من نيجيريا، وفيلم «ماريا كريستو» إخراج بول اس ويلو من زامبيا، وفيلم «توالت افريقيا العام» إخراج كوفي اوفوسو يبوا من غانا.

جدير بالذكر، أن مدير التصوير سامح سليم تخرج من معهد السينما عام 1984 ، وعمل مساعد مصور مع مدير التصوير سعيد الشيمي، وذلك في عالم التصوير تحت الماء ، و قام بتصوير أكثر من 50 عملاً بين السينما والتلفزيون.

و انضم للجنة تحكيم مسابقة الفيلم التسجيلي الطويل الفنان الأوغندي موريس موجيشا، بديلا لفيبي كيورا في مسابقة الفيلم التسجيلي الطويل.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

يشار إلى أن مهرجان «الأقصر للسينما الأفريقية» تنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائي والبنك الأهلي المصري وشركو أوراسكم .