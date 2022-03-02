"بأي قلب يتم تصويره".. نجوم الفن ينتقدون صور جثمان نجل حازم إيهاب

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أثارت جنازة نجل الفنان حازم إيهاب ضجة وجدلا كبيرًا خلال الساعات الماضية حيث شيع الفنان جثمان رضيعه "يونس" بعد صلاة الظهر اليوم الأربعاء.

دوت الخليجيكشف سر انتقاد الفنانين لجنازة نجل حازم إيهاب

جنازة نجل حازم إيهاب

وخرجت جنازة نجل حازم إيهاب من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، ودفن في مقابر الأسرة بأكتوبر.

وظهرت والد الطفل خلال الجنازة يحمل كفن ابنه الذي يبلغ من العمر 14 يوم فقط، وجاء متأثرًا وانهار من البكاء على ابنه.

انتقاد ظهور كفن نجل حازم إيهاب

وأعلن حازم إيهاب عن استقبال عزاء ابنه بالمقابر كما كشف عن إلغاء العزاء وعدم إقامة سرادق لقبول العزاء ويكتفي بالمكالمات الهاتفية.

ويشار أن الفنان حازم إيهاب كان قد تصدر قائمة الأكثر بحثا بمواقع التواصل الاجتماعي وذلك عقب تداول صور له يحمل كفن ابنه.

تعليقات الفنانين على جنازة الرضيع

وتعرض لانتقادات أيضًا خلال الساعات الماضية بسبب ظهور كفن الطفل أمام الناس، ومنهم الفنانة نجلاء بدر التي كتبت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " بأي حق وأي قلب يتم تصوير كفن لطفل أو أي كفن !! وملطخ بالدماء".

بينما انتقدت الفنانة بسنت شوقي تصوير الطفل في كفنه بحضن والده، وعلق الفنان محمود عامر قائلًا: " شئ أحبطني وبقا مستفز جدا".

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نجلاء بدر تنتقد جنازة ابن حازم إيهاب

وكان الفنان حازم إيهاب كتب عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة قائلًا: "تم إلغاء العزاء وسيقتصر على المكالمات الهاتفية والرسائل"، وكان قد أعلن وفاة مولوده الأول فجر اليوم الأربعاء بعد ساعات من خضوعه لعملية جراحية ثانية في القلب.

ويشار أنه بعد ولادة الطفل تم اكتشاف عيب خلقي ووضعه بالعناية المركزة منذ ولادته يوم 18 فبراير، وأعلن حازم وفاة ابنه قائلًا: "إنا لله وانا إليه راجعون.. يونس ابنى في ذمة الله".

وكان قد طالب حازم إيهاب الجمهور بالدعاء لمولوده بعد خضوعه لجراحة دقيقة في القلب، عقب ساعات من ولادته وأشار حازم إيهاب أن نجله كان متواجد في الرعاية المركزة منذ ولادته.