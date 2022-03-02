/682742/تشكيل-الزمالك-المتوقع-أمام-فيوتشر-تحت-قيادة-أسامة-نبيه

يتقابل نادي الزمالك اليوم الأربعاء أمام فيوتشر، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز في أول المباريات تحت قيادة أسامة نبيه، من أجل السعي والاقتراب نحو مقدمة الدوري، الذي يعتلي الأهلي صدارته في الوقت الحالي.

فيما يريد فيوتشر تحقيق نتيجة إيجابية أمام القلعة البيضاء، في ظل النتائج الجيده التي حققها في الدوري هذا الموسم.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام فيوتشر

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: المفاضلة بين محمد عبد الشافي أو (أحمد فتوح)، محمود حمدي “الونش”، محمود علاء، حازم إمام.

خط الوسط : إمام عاشور، يوسف “أوباما”، أشرف بن شرقي، محمود عبد الرازق “شيكابالا”، أحمد سيد “زيزو”.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

5 قرارات يتخذها مجلس إدارة نادي الزمالك في اجتماعة الرسمي الأول

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة المنتخب في أول جلسة رسمية له.

شهد الإجتماع الأول الرسمي لمجلس إدارة نادي الزمالك، على اتخاذ العديد من القرارات الهامة على المناصب الهامة بالنادي.

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماع بكامل أعضائه وجاءت القرارات كالتالي:

قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك

تعيين أحمد مرتضى منصور عضو المجلس متحدثاً رسمياً للنادي.

تكليف علاء مقلد عضو المجلس بمهام المدير التنفيذي للنادي لحين تعيين مدير تنفيذي.

تعيين أحمد جلال ابراهيم رئيسا للجنة القانونية واللجنة الرياضية بالنادي.

تعيين أحمد عادل عبد الفتاح رئيسا لجهاز كرة السلة.

تعيين حمادة أنور رئيسا للجهاز الإداري لجميع الألعاب الجماعية فيما عدا قطاع كرة القدم.

ويسعي نادي الزمالك حصد الثلاث نقاط من نظيرة فيوتشر، بعد تصدر غريمة التقليدي النادي الأهلي ترتيب جدول الدوري المصري، برصيد 25 نقطة، بينما يحتل فريق الجونة المركز العاشر برصيد 14 نقطة.

قائمة الزمالك لمواجهة فيوتشر اليوم

محمد أبو جبل - عواد في حراسة المرمي

محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش- محمد عبد الشافي - احمد فتوح - حازم امام - حمزة المثلوثي في خط الدفاع

عبد الله جمعه - امام عاشور - محمد اشرف روقا - يوسف اوباما - اسلام جابر - احمد سيد زيزو - محمد اوناجم - محمود شيكابالا - اشرف بن شرقي - رزاق سيسيه - ماجد هاني في خط الوسط

عمر السعيد - سيف الجزيري في خط الهجوم