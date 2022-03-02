/682744/أبراموفيتش-يعرض-تشيلسي-للبيع-بـ-4-مليار-بعد-أزمة-روسيا-وأوكرانيا

أعلن الروسي رامون إبراموفيتش المالك الرسمي لنادي تشيلسي الإنجليزي، عن عرض النادي للبيع، بعد تجميد ممتلكاته بإنجلترا، وعدم دخوله مره آخرى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يتواجد نادي تشيلسي في الدوري الممتاز، والتي ينافس بقوة على جميع البطولات التي يتواجد بها، سواء على المستوى القاري أو المحلي أو العالمي.

سعر نادي تشيلسي

وعرض إبراموفيتش نادي تشيلسي للبيع مقابل، 4 مليار جنيه سترليني، والتي من يقترب منها الصندوق الإستثماري السعودي على تقديم هذا المبلغ، أو المستثمرين الصينين.

توج تشيلسي ببطولة دوري أبطال أوروبا 2021 على حساب غريمه المحلي والقاري، مانشستر سيتي بنتيجة هدف دون رد.

حضر تشيلسي بقيادة الألماني توماس توخيل، في طبولة كأس العالم للأندية 2022 بالإمارات، بكل قوته ليتوج بها، والتي جاءت للمرة الثانية في تاريخة.

أول قرارات الحكومة البريطانية على رامون ابراموفيتش

ودعى عضو البرلمان البريطاني كريس براينت، إلى مصادرة أصول رومان أبراموفيتش ودعى الى خلع ملكيته الخاصة بنادي تشيلسي وقصره الذي يقدر بـ152 مليون باوند وخلع تأشيرته من الفئة الأولى وعدم دخوله الى الدولة مجددًا.

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية صباح ، عن الأضرارا وأكبرهم على الكرة الإنجليزية، بعد عدوان روسيا على أوكرانيا صباح .

يتواجد الروسي رامون أبراموفيتش المالك لنادي تشيلسي الإنجليزي، في بريطانيا منذ فترة كبيرة ومن أكثر المتضررين في حرب بلاده مع أوكرانيا.

نجح فريق تشيلسي الإنجليزي، من تحقيق بطولة كأس العالم للأندية، لأول مرة في تاريخة، بعد أن شارك في نسخة 2012، ويكون البلوز حامل وبطل النسخة الثامنة عشر من مونديال الأندية.

يذكر أن تشيلسي شارك فى بطولة كأس العالم للأندية نسخة عام 2012، وتأهل للمباراة النهائية، لكن خسارة اللقب كانت حليفه، أمام فريق كورينثيانز البرازيلي بعد الهزيمة أمامه 0-1، لتكون هذه هي المرة الاولى في تاريخه.

نتيجة مباراة تشيلسي وبالميراس بنهائي كأس العالم للأندية 2022

نجح بطل أوروبا فريق تشيلسي الإنجليزي، من حصد بطولة كأس العالم للأندية 2022، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في نهائي البطولة، والتي توجهة للوقت الإضافي بعد حسم التعادل الإيجابي بنتيجة هدف لهدف.

تقدم تشيلسي في نتيجة المباراة، بالهدف الأول في الدقيقة الرابعة والخمسون من عمر اللقاء، عن طريق البلجيكي روميرو لوكاكو، ليعود لمنافسة هدافي البطولة، برصيد هدفين، ويعطي الأفضلية لفريقه في المباراة.