بعد تغريمه 300 ألف.. القصة الكاملة لآزمة تامر حبيب مع أحمد موسى

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أقرت دائرة التعويضات بمحكمة الاستئناف في الجيزة، إلزام السيناريست تامر حبيب بدفع مبلغ 300 ألف جنيه وذلك بمثابة تعويض للإعلامي أحمد موسي.

دوت الخليجيكشف القصة الكاملة لأزمة تامر حبيب والإعلامي أحمد موسى

تغريم تامر حبيب بسبب تهمة السب والقذف

وكان قد اتهم الإعلامي أحمد موسى مقدّم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة قناة "صدى البلد" الفضائية، تامر حبيب بجريمة السب والقذف.

ومن جانبه كلف الإعلامي أحمد موسي محاميه عمر الأصمعي برفع دعوى ضد تامر حبيب وكان السبب استخدام تامر حبيب مواقع التواصل الاجتماعي لسب وقذف الإعلامي .

سب تامر حبيب لـ أحمد موسى

وكانت قد قضت محكمة أول درجة، بمعاقبة تامر حبيب بالتعويض المادي بينما أيدت محكمة الاستئناف حكم التنفيذ، وألزمت الأخير بدفع مبلغ 300 ألف جنيه.

وقبلها ألزمت محكمة شمال الجيزة، الكاتب والسيناريست تامر حبيب بدفع التعويض وتأكدت للمحكمة برئاسة المستشار أحمد عباس وعضوية أحمد عجلان، وهشام السنباطي، ثبوت جريمة السب في منشور مسئ على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي عام 2017.

تصريحات تامر حبيب

ومن جانبه قال الإعلامي أحمد موسى في تصريحات له إنه سيوجه مبلغ التعويض بالكامل لعلاج غير القادرين بمسقط رأسه وهي قرية شطورة.

وكانت الأزمة بدأت بعد مهاجمة تامر حبيب للإعلامي أحمد موسى من خلال منشور عبر صفحته بشتيمة وألفاظ خادشة، وبعدها قال في لقاء تلفزيوني له: "أحمد موسى لا يقدم المعلومات بذكاء.. وأنا سيناريست لما تحب تخدعني أخدعني بذكاء"، ووصف طريقته بـ فجة قوي حيث رفضها.

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أزمة تامر حبيب وأحمد موسى

جدير بالذكر أن الإعلامي أقام الجنحة المباشرة ورقمها 28462 لعام 2017 جنح العجوزة، يتهم فيها تامر حبيب بسبه وقذفه وقضت محكمة جنح العجوزة حضورياً بتغريم المتهم مبلغ وقدره 10 آلاف وألزمته.

ولكن من جانبه طعن السيناريست تامر حبيب بالاستئناف، لتقضي محكمة جنح مستأنف العجوزة بقبول الاستئناف شكلاً حتى ألزمت المحكمة المستأنف المصاريف وخمسة وسبعون جنيهاً أتعاب محاماة.

ولم يكتفي الإعلامي بهذا الأمر، مما دفعه إلى رفع دعوى للمطالبة بالحكم له بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية.