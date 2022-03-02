/682735/ظهور-على-برج-القاهرة-The-Batman-يتصدر-التريند-في-مصر-والعالم

تستعد دور العرض السينمائية لطرح فيلم The Batman لـ روبرت باتينسون، بعد تأجيله أكثر من مرة بسبب انتشار فيروس كورونا.

دوت الخليج يرصد حقيقة تواجد باتمان في مصر

فيلم The Batman في مصر

ومن جانبها فتحت دور العرض المصرية باب الحجر لتذاكر العمل قبل أيام من طرحه بالسينمات حيث شهد إقبال كبير قبل عرضه.

وتصدر فيلم The Batman تريند محرك البحث الأشهر جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ويعد الفيلم النسخة الأحدث من شركة "وارنر بروس" التي تم إطلاقها عن فارس الظلام وتعاونه برفقة كات وومان.

باتمان في برج القاهرة

ومن المقرر أن يعرض فيلم The Batman في السينمات بتقنية الـ Imax والـ 3D مما يدعم مشاهد الأكشن والإثارة داخل الأحداث التي تقع بمدينة جوثام الشهيرة.

وأصبح الفيلم حديث الشارع والجمهور قبل طرحه بسبب أسلوب الدعايا المميز والمختلف في مصر، حيث نشر الحساب الرسمي لـ "فوكس سينما" مقطع فيديو بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يرصد مفاجأة لجمهور الفيلم.

يشار أنه عُرض اسم الفيلم والبوستر الخاص به على برج القاهرة بطريقة مميزة وذلك بالتزامن مع عرض الفيلم في مصر والعالم، وذلك تحت شعار: "باتمان هنا في القاهرة".

The Batman تريند جوجل

وساهم محرك البحث الأشهر "جوجل" في شهرة فيلم The Batman وتصدره التريند حيث خصص لفتة أثناء البحث عن إحدى المصطلحات المتعلقة بالعمل حيث يظهر إشارة "باتمان" باللون الأصفر عند النقر عليه تصبح الشاشة مظلمة، ثم تأتي إشارة باتمان الشهيرة تتحرك داخل الشاشة.

اقرأ أيضًا

بسمة نبيل بطلة في مسلسل تحقيق على watchit.. تعرف على قصته

ومن جانبها عرضت صفحة الفيلم بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" مقطع فيديو يرصد طريقة البحث والعلامة التي تظهر على الشاشة.

ويشارك روبرت باتينسون في بطولة فيلم The Batman عدد من النجوم مثل زوي كرافيتز وآندي سيركيس، وبول دانو، وجيفري رايت، وكولين فاريل والإخراج لـ مات ريفز.

ونرى خلال أحداث الفيلم، باتمان الشاب الذي يتورط بالعديد من قضايا القتل ولأول مرة ياتي بطل العمل روبرت باتيسنون في شخصية بطل خارق.