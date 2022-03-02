/682726/بعد-إنهياره-في-الجنازة-حازم-إيهاب-يلغي-عزاء-نجله

فقد الفنان حازم إيهاب طفله الأول يونس، بعد أقل من شهر على ولادته، مما أدى لأنهيار حازم إيهاب خلال صلاة الجنازة ومراسم الدفن اليوم 2 مارس، وسط حضور واسع من الأهل، والنجوم والمصوريين الصحفيين أيضًا.

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إعلان حازم إيهاب عن عدم وجود عزاء

نشر الفنان حازم إيهاب بوست له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن إلغاء العزاء الخاص بطفله المتوفي، والاكتفاء بتلقي المكالمات والرسائل من الأقارب والأصدقاء، وقال:"تم الغاء العزاء و سيقتصر على المكالمات الهاتفية و الرسائل"، وشاركه الجمهور وبعض النجوم بجمل التعزية والمواساه من خلال التعليقات.

حازم إيهاب يحمد الله على مولوده ويطلب من الجمهور الدعاء له

أعلن الفنان حازم إيهاب يوم 27 فبراير الماضي، من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن رزقيه مولود جديد يوم 17 فبراير، ولكنه ولد باختلاف خلقي في عضلة القلب أدى إلى دخوله غرفة العمليات الجراحية وإجراء عملية في القلب خلال ساعاته الأولى عقب ولادته، حيث قال:"الحمدلله ربنا رزقنا ب "يونس حازم ايهاب" يوم ٢٠٢٢/٢/١٨ ، يونس اتولد بعيب خلقي في القلب و عمل عملية في قلبه و هو عمره ساعات".

وأضاف حازم إيهاب أن طفله الرضيع في العناية المركزة، وطلب من الجمهور أن يدعوا له بالشفاء، وقال:"هو حالياً في الرعاية المركزة و الله اعلم هيقدر يخرج امتى.. ارجوكم ادعوا ل يونس ربنا يشفيه و يرجعلنا بالسلامة".

وختم حازم إيهاب كلامه بالإعتذار إلى كل من لم يرد على إتصلاتهم الهاتفية ورسائلهم خلال تلك الأيام الصعبة، وقال:"ومتأسف جداً لأي شخص مقدرتش ارد على مكالماته او رسائله".

حازم إيهاب يطلب من الجمهور الدعاء ليونس

طلب حازم إيهاب من خلال حسابه الرسمي على فيسبوك، بالدعاء لابنه يونس بالخروج سالمًا من العملية الجراحية الثانية منذ أيام قليلة، وكتب:" يونس داخل عملية تانية النهاردة بليل .. ارجوكم الدعاء انه يقوم منها على خير و يرجعلنا بالسلامة".

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وفاة يونس حازم إيهاب

أذاع الفنان حازم إيهاب خبر وفاة طفله الوحيد يونس صباح اليوم، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وقال:"انا لله و انا اليه راجعون .. يونس ابني في ذمة الله"، وبعدها بساعات أعلن عن موعد ومكان جنازة مجله وقال:"صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بمسجد الحصري في ٦ اكتوبر و الدفنة في مقابر ٦ اكتوبر على طريق الواحات".