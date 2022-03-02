/682734/مرتضى-منصور-انا-ضد-فكرة-رئيس-يصحى-الصبح-يستولى-على-دولة-وبوتين-كشف-أن-بايدن-راجل-بوء

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على أزمة روسيا وأوكرانيا، بعد دخول العدوان الروسي للأراضي الأوكرانية، في فجر الخميس الماضي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مرتضى منصور في فيديو نشره على اليوتيوب منذ لحظات: "أزمة روسيا وأوكرانيا أزاي ..احنا مالنا بيها.. احنا بنستورد القمح من روسيا وأوكرانيا".

وواصل: "لذلك اجتمع رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء ووزير التموين، علشان الموضوع كده مفهوش هزار".

مرتضى منصور: «انا ضد فكرة رئيس يصحى الصبح يستولى على دولة.. وبوتين كشف أن بايدن راجل بوء»

وأشار: " انا ضد فكرة أن رئيس جمهورية يصحى الصبح يقول الدولة اللي جنبي دي بتاعتي، ودا حصل مع صدام حسين في السابق، ودا غلط كبير، وهو اللي جاب أمريكا للعراق لتحتلها بأفعاله".

وأكمل: "في نفس صياق أزمة العراق والكويت في السابق، تتكرر مرة آخرى مع بوتين رئيس روسيا مع أوكرانيا".

وأضاف: "بحي السفير المصري برومانيا، بتسهيل دخول الطلبة المصريين، العالقين بأوكرانيا بعبور الحدود الأوكرانية".

وأستشهد ببعض مشاهد أحمد آدم، بمشهد له بتهديده ليضرب بالنووي.. اهدى ياعم بوتين الحكاية مش ناقصة.

كفاية كده ياعم بوتين انت كشفت بايدن أنه بق ومش بيشطر على مصر ومش معاه حاجه غير مصر، كده كفايه عليه وعلى العالم.

ووجه مرتضى رساله للعالم كله وقال: "اللي حصل من روسيا مع أوكرانيا، واللي حصل من صدام للكويت.. مش هو اللي حصل من إسرائيل لفلسطين".

هو العالم ليه مهيج الدنيا على روسيا بسبب أوكرانيا.. مش هو ده نفس اللي حصل مع أولادنا في فلسطين.. وكل يوم بيضربوهم ومستوطنات جديده.

يااا ضمير العالم يا بايدن "رئيس أمريكا"، ويا بوتين "رئيس روسيا".. فوقوا.. وياماكرون "رئيس فرنسا، ويا جونسون رئيس وزراء بريطانيا فوقوا.. ما اللي بيحصل ده مع اوكرانيا نفس اللي بيحصل من سنين مع فلسطين.

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن بشكل رسمي منع أي بطولة تقام في روسيا، ولاعلم ليها يترفع في بطولة، ويجي واحد يقولي ايه علاقة الكورة بالسياسة.. لا العلاقة متشابكة.. وزي ما احنا شايفين دلوقتي.