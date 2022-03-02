«الاتصالات» تبحث مع فلسطين والأردن التعاون فى تكنولوجيا المعلومات (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتور عمرو طلعت فى المؤتمر العالمى للهواتف المحمولة ببرشلونة فى أسبانيا اليوم الأربعاء.

وأكد وزير الاتصالات خلال لقائه مع نظيره الفلسطينى حرص مصر على تقديم الدعم لمطالب الجانب الفلسطينى بالاتحاد الدولى للاتصالات والاتحاد البريدى العالمى.

كما تم بحث التعاون فى عدد من المجالات التى تشمل بناء القدرات الرقمية من خلال معاهد التدريب التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، وكذلك التعاون فى مجال الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، بالإضافة إلى الاطلاع على التجربة المصرية فى مجال تناقل الأرقام، فضلا عن التعاون فى مجال البريد والاستفادة من التجربة المصرية الرائدة فى مجال تنظيم قطاع الاتصالات لا سيما فى الموضوعات المتعلقة باللوائح التنظيمية الخاصة بالبنية التحتية وخطة الترقيم.

واستكمالا لمباحثات التعاون بين مصر والأردن فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بحث الدكتور عمرو طلعت مع وزير الاقتصاد الرقمى والريادة الأردنى، سبل تعزيز التعاون فى مجالات البنية التحتية الرقمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعى، وبناء القدرات الرقمية، ودعم ريادة الأعمال، كما تم التأكيد على أهمية توطيد التعاون وتبادل الخبرات بين البريد المصرى والبريد الأردنى.

كما شهد الدكتور عمرو طلعت توقيع اتفاقية بين الشركة المصرية للاتصالات، وشركة هواوى العالمية لإنشاء أول نقطة تخزين لمحتوى (الإنترنتPoP)، لها فى مصر وذلك فى مركز البيانات الإقليمى الخاص بالشركة المصرية للاتصالات فى القرية الذكية بالقاهرة.

وبموجب هذا التعاون تقوم شركة هواوى من خلال خدمات البنية التحتية وخدمات الربط المميزة التى توفرها الشركة المصرية للاتصالات، بتقديم أحدث التقنيات الخاصة بشبكات تقديم المحتوى بجانب توفير الاستجابة اللازمة لدعم التطبيقات الحديثة فى عصر الذكاء الاصطناعى، إذ تفسح تلك الخطوة المجال نحو تقديم خدمات المحتوى بأعلى كفاءة ممكنة فى مختلف المجالات مثل صناعة المحتوى والألعاب والتجارة الإلكترونية والتمويل والرعاية الصحية والخدمات الحكومية.

ويوفر مركز البيانات الجديد الخاص بالشركة المصرية للاتصالات، والذى يعد الأحدث والأكثر تطورا، خدمات الاستضافة لنقطة التخزين الخاصة بشركة هواوى فى مصر، وقد تم تصميم هذا المركز وفقا لأحدث المعايير والمواصفات العالمية UPTIME-TIER III.

ويتصل مركز البيانات الدولى الجديد بمحطات الإنزال البحرية العشرة الخاصة بالمصرية للاتصالات والواقعة على سواحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، بما يتيح له الربط بأكثر من 60 دولة حول العالم والقدرة على تقديم الخدمات لجميع العملاء المحليين والدوليين من شركات وأفراد.

كذلك يتميز المركز بتقديم خدمات الاستضافة المعززة وتوفير مستويات أعلى من التعددية مع القدرة على التوسع لاستيعاب احتياجات الاستضافة المتزايدة، والتى ستسهم بشكل أكبر فى تطوير خصائص الاستدامة وترشيد تكاليف الطاقة بما يتوافق مع المعايير الدولية فى هذا الشأن، حيث يستهدف المركز بإمكاناته المتميزة مقدمى خدمات الاتصالات ومقدمى الحوسبة السحابية والمؤسسات الحريصة على الحصول على أفضل خدمات مراكز البيانات الاستثنائية، التى تراعى أفضل معايير إدارة المخاطر وأقل زمن انتقال للبيانات وتصل مساحته التخزينية إلى 2000 راك.

وتعقيبا على التوقيع؛ أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الموقع الجغرافى المتميز لمصر فى قلب العالم كنقطة ارتكاز إقليمية وعالمية لحركة البيانات بالإضافة إلى البنية التحتية للكابلات البحرية التى تملكها والتى تربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر تؤهلها لكى تكون مركزا إقليميا فى صناعة مراكز البيانات؛ مشيرا إلى حرص الدولة المصرية على توطين صناعة مراكز البيانات التى تعد أحد أهم الصناعات الواعدة التى تسهم فى تحقيق نمو اقتصادى.

وفى سياق متصل، عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع تيرى هيى رئيس هواوى فى شمال إفريقيا، حيث تناول اللقاء بحث التعاون فى عدد من المجالات والتى تشمل تطوير شبكات البنية التحتية للاتصالات، وصقل المهارات الرقمية، واستخدام أحدث تقنيات شركة هواوى المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخضراء لدعم الجهود المبذولة فى هذا المجال لاسيما مع استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، كما تم مناقشة أوجه التعاون فى مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعى.

كما التقى الدكتور عمرو طلعت مع فرنسسكو فنتورينى نائب رئيس شركة مايكروسوفت؛ حيث تم استعراض خطط الشركة لدعم الحلول الرقمية المعتمدة على البنية التحتية المتطورة للاتصالات، وبحث سبل التوسع وبناء المزيد من الشراكات مع الحكومة المصرية.