سفير باكستان بالقاهرة: نقدر إسهامات مصر بمنظمة التعاون الإسلامى

جدة - نرمين السيد - وأضاف بلال، خلال مؤتمر صحفى عقده بالسفارة الباكستانية، اليوم الأربعاء، أنه سيكون امتيازًا كبيرًا لباكستان استضافة الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية فى إسلام أباد فى الفترة من 22 إلى 23 مارس 2022 (بعد توقف دام 15 عامًا تقريبًا).

وأشار إلى أن هذه الجلسة مع الذكرى الـ75 لاستقلال باكستان، ونتطلع إلى الترحيب بوزراء خارجية منظمة المؤتمرالإسلامى بباكستان فى هذه المناسبة "الخاصة"، مؤكدًا أن بلاده ستظل ملتزمة التزامًا عميقًا بالفضائل الإسلامية الخالدة المتمثلة فى الصداقة والأخوة.

وفى هذا الإطار، قال سفير باكستان بالقاهرة فإن تعزيز التضامن والتعاون بين أبناء الأمة الإسلامية ليس فقط أمرًا أساسيًا لسياستنا الخارجية، بل هو أيضًا مسألة إيمانية بالنسبة لنا كما وضعت المبادئ التوجيهية لهذه الرؤية من قبل مؤسس الأمة القائد الأعظم محمد على جناح، الذى وصف سياسة باكستان تجاه الدول الإسلامية بأنها سياسة "صداقة وحسن نية".

وأضاف انه على مر السنين ظلت باكستان وفية لهذه المثل العليا، فبعد شهرين فقط من انضمامها إلى الأمم المتحدة (30 سبتمبر 1947)، صوتت باكستان ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 (29 نوفمبر 1947) بشأن تقسيم فلسطين باعتباره ظلمًا جسيمًا للشعب الفلسطينى، وأيضا كانت باكستان فى طليعة جهود إنهاء الاستعمار فى محافل الأمم المتحدة، وهى فخورة لوقوفها إلى جانبإخوتنا وأخواتنا في آسيا وإفريقيا فى كفاحهم ضد الاستعمار فى الخمسينيات والستينيات.

وأوضح بصفتنا عضوًا مؤسسًا فى منظمة التعاون الإسلامى، نعتقد أن أفضل تعبير عن ترسيخ التضامن الإسلامى هو من خلال زيادة تعزيز دور المنظمة باعتبارها الصوت الممثل لأكثر من 1.5 مليار مسلم فى جميع أنحاء العالم.

وقال إن العالم الإسلامى يواجه عددًا كبيرًا من التحديات، ولا يزال شعب فلسطين وشعب "جامو وكشمير" التى تحتلها الهندبشكل غير قانونى محرومين من حقهما الطبيعى فى تقرير المصير، ويهدد المد المتصاعد من الإسلاموفوبيا وخطابالكراهية المجتمعات الإسلامية فى أنحاء كثيرة من العالم، والملايين من إخواننا الأفغان ما زالوا تحت رحمة الفصائل ويواجهون مستقبلا غامضا من الجوع والمرض، كما أن تداعيات وباء كوفيد – 19 لم يتم احتوائها بالكامل بعد.

وقال خلال رئاستنا لمجلس وزراء الخارجية، ستعمل باكستان بصدق على تعزيز الوحدة بين الدول الأعضاء، وتعزيزقضية العدالة للشعوب الإسلامية ، وتحقيق أهداف الرخاء والتنمية لجميع الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمرالإسلامى، ويظل ضمان الشفاء التام والكامل من آثار جائحة وباء كوفيد – 19 أولوية رئيسية بالنسبة لنا.

وقال إن الموضوع المقترح للدورة الثامنة والأربعين، "الشراكة من أجل الوحدة والعدالة والتنمية" يلخص هذه الأولويات بشكل كامل، وسنسعى لبناء "شراكة" عبر العالم الإسلامى، وبناء جسور تعاون لمواجهة عدد لا يحصى من التحديات التى تواجه الأمة الإسلامية، وأن نطاق القضايا المطروحة على الدورة الثامنة والأربعين واسع ومتنوع، وستلخص مناقشاتنا مسائل السلام والأمن، والتنمية الاقتصادية، والتعاون الثقافى والعلمى، وتنشيط دور منظمة المؤتمر الإسلامى، وستوضح أكثرمن 100 قرار تم تبنيها خلال الدورة، منظور منظمة المؤتمر الإسلامى حول القضايا المعاصرة الرئيسية.

وتابع: "كما ستوفر الدورة أيضًا فرصة لتقييم ومراجعة القرارات المتخذة خلال الدورة الاستثنائية الـ 17 للتخفيف منحدة الوضع الإنسانى الطارئ فى أفغانستان، وخلال رئاستنا السابقة لمجلس وزراء الخارجية فى 2007 - 2008، قادت باكستان المفاوضات بشأن ميثاق منظمةالمؤتمر الإسلامى الجديد - وهو تعبير عن قناعتنا بأنه يجب أن تظل المنظمة منسجمة مع الاحتياجات الديناميكية وسريعة التطور لعصرنا، كما ستواصل باكستان العمل مع الدول الأعضاء الأخرى فى منظمة المؤتمر الإسلامى، من أجل تسخير "طموحنا الجماعى" فى "عمل ملموس"، واتخاذ خطوات ملموسة لزيادة تعزيز أواصر التضامن الإسلامى والتعاون".