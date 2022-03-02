«الأزهر الشريف تاريخ وريادة».. مؤتمر يوصى بضرورة نشر الفكر الوسطى المعتدل

جدة - نرمين السيد - أوصى المؤتمر العلمى الأول الذى عقد تحت عنوان "الأزهر الشريف تاريخ وريادة"، فى ختام أعماله، اليوم الأربعاء، بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية على مدار يومين.. بإظهار دور الأزهر الشريف البارز فى نشر الفكر الوسطى القائم على الفهم الصحيح والعاصم من الوقوع فى الخطأ.





كما أوصى المشاركون بالكشف عن أثر الأزهر الشريف فى الحضارة الإسلامية، مع الاهتمام بإبراز الدور المحورى للأزهر فى نشر العلوم الشرعية والعربية والإنسانية، ودور علمائه فى الإصلاح والتجديد، والتقريب بين المذاهب، والكشف عن تأثيره فى الحضارة الإنسانية، وتأثره بها، وإبراز دوره فى دعم التعايش السلمى بين الشعوب والتقريب بين الحضارات، وبيان أثر العلوم التى تدرس بالأزهر فى بناء فكر إسلامى معتدل. وأشار المشاركون إلى أهمية دعم التوجه الإصلاحى للأزهر الشريف فى مواجهة التيارات الفكرية المنحرفة، وتأكيد دور الأزهر فى تنوع وسائل تلقى العلم والمعرفة ونشره فى العالم، وعلى دور الأزهر ومشايخه فى نشر ثقافة الحوار والسلام فى شتى ربوع العالم، وإبراز دور علماء الأزهر فى الحفاظ على التراث وتنقيحه وتقريبه حتى يسهل فهمه واستيعابه. وأوصى المؤتمر أيضًا بتكثيف الجهود العلمية لنشر الفكر الوسطى للأزهر الشريف بكافة الوسائل، ليحظى الناس بالفهم الصحيح للعلوم الإسلامية والعربية، ولا يقعوا فريسة للأفكار الخاطئة والتيارات الفكرية المنحرفة.

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