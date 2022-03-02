رئيس جامعة الأقصر يتابع أعمال تطوير المدن الجامعية استعداداً لشهر رمضان

/682730/رئيس-جامعة-الأقصر-يتابع-أعمال-تطوير-المدن-الجامعية-استعدادا-لشهر-رمضان

أجرى الأستاذ الدكتور حمدي حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل داخل المدينة الجامعية للطالبات والاطمئنان حيث تفقد المطابخ، والمطاعم، ومخازن الأغذية، ومتابعة خدمة الإنترنت، ومدى رضا الطالبات على هذه الخدمات.

والتقى نائب رئيس الجامعة، خلال جولته بعدد من الطالبات داخل المدينة والاستماع إلى مطالبهن والاطمئنان منهن على مستوى الخدمات التي تقدمها المدن الجامعية لهم، مؤكدا حرص الجامعة على تقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية للطلاب المغتربين المقيمين بالمدن الجامعية سواء في التغذية والإسكان والرعاية الطبية والاجتماعية.

وتابع الدكتور حمدي حسين، جولته بتفقد الإدارة الطبية بكلية الحاسبات والمعلومات، للاطمئنان على حسن سير العمل وبحث احتياجات الإدارة من أدوية وادوات تعقيم وتطهير، موجها بإنشاء إدارة طبية للطوارئ بالمدن الجامعية بجامعة الأقصر. في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر.

رفع 2000 متر تعديات على أملاك الدولة بالأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت غرب الاقصر، برئاسة العميد عبد الله عاشور حملة مكبرة لازالة التعديات على أراضى أملاك الدولة. واسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة بناحية قرية الرزيقات قبلي وتم استرداد الأراضي المتعدى عليها باجمالي مساحة 2100 م٢.

وأكد عاشور على استمرار المتابعة الدورية والتنسيق الكامل بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت وكافة جهات الولاية والادارات والجهات المعنية لازالة التعديات في المهد واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع عودة التعدي على الأراضي المستردة. فى إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكثيف الجهود نحو استرداد اراضي الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على أراضى الدولة والأراضي الزراعية. وبتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر بعدم التهاون في إزالة التعديات على اراضي وأصول الدولة المتعدي عليها واستردادها بقوة القانون .

الأقصر تستقبل مؤتمر التنمية المستدامة

تستضيف محافظة الاقصر، غدا الأربعاء، فعاليات مؤتمر التنمية المستدامة فى دورته الثانية الذى ينظمه اتحاد الصناعات المصرية وجمعية الاورمان ، بحضور 7 وزراء ولفيف من رؤساء البنوك ، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ، وممثلو المنظمات الدولية ومحاضرين من جامعات أمريكية وأوروبية. ويحمل المؤتمر شعار « الاستدامة والتحولات الاقتصادية والاجتماعية ».